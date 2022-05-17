"على بايرن ميونخ الإسراع بالتعاقد مع هاري كين"

كشف مدافع نادي ليون الفرنسي، جيروم بواتينج، عن رغبته في ضم مهاجم توتنهام الإنجليزي هاري كين، إلى فريقه السابق بايرن ميونخ.

وكان المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي قد أعلن نيته للرحيل من العملاق البافاري منذ أيام، مما يفتح الباب حول الأسماء المحتملة لتعويضه.

وهو ما جعل زميله السابق يتحدث لقناة "سكاي" حول رأيه فيما يخص النجم الذي بإمكانه تعويض الهداف البولندي.

ماذا قال بواتينج حول تعويض ليفاندوفسكي؟

عن رحيل زميله السابق، قال الألماني: "لم أتفاجأ، يمكنك أن ترى ذلك بسبب التطور، فبالنسبة إلى لاعب مثله، من الشرعي أن ترغب في القيام بشيء جديد في مرحلة ما، من المهم أن يشعر كلا الطرفين بالرضا في النهاية، فيبدو أن روبرت يريد الرحيل في الصيف، ولدى بايرن متسع من الوقت للحصول على بدائل".

وعن البديل الذي يراه مناسبًا، أضاف بواتينج: "أنا شخصياً سأحاول الحصول على هاري كين لبايرن ميونخ على الفور، بالنسبة لي، هذا مهاجم كامل يسجل الأهداف كل يوم في فريق جيد جدًا ولكن ليس على مستوى عالمي، إذا انتقل للعب مع بايرن ميونخ، فأعتقد أنه سيكون رائعًا".

ماذا عن موقف هاري كين من الخروج من توتنهام؟

المهاجم الإنجليزي كان قريبًا للرحيل من صفوف نادي توتنهام الصيف الماضي، وكانت التقارير تربطه بالذهاب إلى مانشستر سيتي.

لكن الصفقة لم تكتمل ونشر كين بيانًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوضح فيه أنه مستمر مع فريقه اللندني.

وهي الأحداث التي توضح أن المهاجم الهداف لا يمانع الرحيل من صفوف فريقه، خاصةً وأنه لم يحصل على أي بطولات معه حتى الآن.

وسجل كين هذا الموسم 26 هدفًا في جميع المسابقات، كما قدم 9 تمريرات حاسمة لزملائه، وينتهي عقده في صيف عام 2024.

اقرأ أيضًا..

خسارة الأفضل وحل الأزمة الاقتصادية .. رحيل دي يونج بين السلبيات والإيجابيات

سباق العرب في أوروبا | أسوأ أسابيع صلاح وقفزة ديلور وظهور بلايلي!

خاص | ريال مدريد يحدد موعد الإعلان عن صفقة مبابي