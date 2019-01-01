على بابا تقترب من مشاركة سونينج في إدارة إنتر

مستثمر جديد في الطريق للنيراتزوري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن المستثمر الجديد الذي تحدثت الصحف عن شرائه حصة من ملكية إنتر هو مجموعة "علي بابا" الصينية المشهورة.

وتستحوذ مجموعة "سونينج" الصينية على 69 بالمائة من ملكية النادي وتتولى رئاسته عبر ستيفن زهانج، نجل مالك الشركة، بينما يملك الرئيس السابق إيريك طوهير الواحد وثلاثين بالمائة المتبقية.

وأوضحت "سكاي" وكل الصحف الإيطالية البارزة أن جاك ما، مالك ممجوعة علي بابا وأغنى رجل بالصين بحسب آخر الإحصائيات، عازم على شراء حصة طوهير. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وقالت التقارير إن العلاقة الوثيقة بين العملاقين الصينيين تسهل عملية انضمام جاك ما لمجلس إدارة النادي الإيطالي، إذ تلم علي بابا ما يقارب 19 بالمائة من أسهم سونينج.

وكان جاك ما حاضراً في الاجتماع بين مسؤولي إنتر وأليكساندر سيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي، خلال زيارته للصين في نهاية العام الفائت.

ويتوقع أن يدفع مالك مجموعة علي بابا قرابة 150 مليون يورو من أجل الواحد وثلاثين بالمائة المملوكة من طرف طوهير، بحسب التقارير.

ويعود إنتر لمنافسات الدوري المحلي مساء السبت المقبل عندما يستضيف ساسولو في افتتاح لقاءات الدور الثاني بإيطاليا.