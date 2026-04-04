على أنقاض ليفربول.. هالاند ينفرد بإنجاز استثنائي

أكد النجم النرويجي إيرلينج هالاند تأثيره الكبير مع مانشستر سيتي في الفوز الكبير الذي حققه الأزرق السماوي على ليفربول مساء اليوم السبت.

وتغلب السيتي على فريق المدرب أرني سلوت بأربعة أهداف من دون رد، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لتتزايد معاناة ليفربول بليلة كارثية جديدة.

وسجل السيتي رباعيته اليوم عن طريق هالاند "هاتريك" وأنطوان سيمينيو.

اقرأ أيضا: السيتي يعيد ليفربول لذكرى موسم الكوارث

اقرأ أيضا: كش ملك.. انتهت اللعبة: صلاح يسقط في فخ الخدعة الكبرى

وذكرت شبكة أوبتا المختصة في إحصاءات كرة القدم أن هالاند انفرد برقم استثنائي بين جميع نجوم الدوريات الكبرى.

وأكدت: "منذ ظهوره الأول مع مانشستر سيتي في يوليو 2022، سجل إيرلينج هالاند 12 هاتريك في جميع المسابقات".

وأضافت أن النجم النرويجي أصبح الأكثر تسجيلا للثلاثيات "الهاتريك" بين لاعبي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وبينت أوبتا أن هالاند فك اليوم الشراكة مع قائد منتخب إنجلترا، مهاجم بايرن ميونخ هاري كين الذي يحتفظ في رصيده حتى الآن بـ(11) هاتريك.



فضيحة قبل مونديال 2030: عار يلاحق إسبانيا وإدانة عالمية بعد كارثة لقاء مصر

اقرأ أيضا: حسن شحاتة: صلاح يليق بالريال وبرشلونة.. وسنخوض المونديال دون عقدة نقص