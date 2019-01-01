علال الزهرة : نطمح في تحقيق الفوز على البحرين من أجل الشعب العراقي

العراق قد تربعت على صدارة المجموعة الأولى بينما حلت البحرين في وصافة المجموعة الثانية

أكد علاء الزهرة لاعب المنتخب العراقي، على وجود رغبة كبيرة لدى لاعبي منتخب بلاده في الوصول إلى مباراة نهائي خليجي 24 عند مواجهة المنتخب البحريني.

وضرب أسود الرافدين موعدًا مع المنتخب البحريني في نصف نهائي كأس الخليج، حيث كان العراق قد تربعت على صدارة المجموعة الأولى بينما حلت البحرين في وصافة المجموعة الثانية.

وفي تصريحات قبل مباراة اليوم قال الزهرة : ليدنا طموحًا كبيرًا عند مواجهة المنتخب البحرين في نصف نهائي كأس الخليج العربي وهو تحقيق نتيجة إيجابية تساهم في رسم الابتسامة علي شفاه العراقيين".

وأكد لاعب المنتخب العراقي إن أداء المنتخب في البطولة يتصاعد والمباراة المقبلة هي مباراة الدور نصف النهائي وقال: لعبنا معها في مباريات عديدة وطموحنا نحقق نتيجة إيجابية في هذه المباراة.

وقال الزهرة : "نحن طامحون في البطولة لتحقيق إنجاز لكرة القدم العراقية بعد غياب لفترة طويلة جدًا عن منصات التتويج.

وأضاف إن ما يميز الفريق العراقي هي روح الفريق واللعب بروح قتالية وبإذن الله نسير في الطريق الصحيح والجميع لديهم هدف واحد لتحقيق في هذه المباراة.