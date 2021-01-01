عكس ما قيل .. برشلونة لم يتواصل رسميًا مع مانشستر سيتي بخصوص أجويرو

الأمور هادئة حتى الآن

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن إدارة برشلونة لم تقم بأي تواصل رسمي مع مانشستر سيتي ومهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أجويرو حتى الآن.

ويعتبر برشلونة المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، ضمن أهم الأهداف التي يريد التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

اللاعب ينتهي عقده مع مانشستر سيتي في الصيف المقبل وبعدها سيصبح حرًا، ولا توجد أي مؤشرات حتى الآن حول توقيعه على عقد جديد.

وفي ذلك السياق قالت ميرور إن أجويرو صاحب الـ 32 عامًا وممثليه لم يتلقوا عرضًا أو أي شكل من أشكال التواصل الرسمي من قبل إدارة نادي برشلونة.

ويبدو أن برشلونة في حاجة للمزيد من الوقت حتى يمتلك لابورتا وفريقه فكرة أفضل عن الشؤون المالية للنادي خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها النادي الكتالوني في الآونة الأخيرة.

وحسب ميرور أيضًا فإن الراتب الحالي لأجويرو لا يمكن لبرشلونة تحمله في الوقت الراهن، حيث يتجاوز صافي 15 مليون يورو في الموسم الواحد، رغم بلوغه من العمر 32 عامًا.

ولكن رغبة لابورتا في أن يكون أجويرو أول صفقاته في برشلونة وهو ما سيدفع النادي الكتالوني لمحاولة إقناع اللاعب بتخفيض راتبه، من أجل الانتقال للفريق واللعب بجوار مواطنه ليونيل ميسي.

وتداولت تقارير صحفية أرجنتينية منذ أيام تحرك برشلونة بصورة رسمية في الساعات القليلة المقبلة من أجل التعاقد مع سيرخيو أجويرو، نجم مانشستر سيتي، الصيف المقبل.

ولكن ما جاء في ميرور ينفي حدوث أي تواصل رسمي، مما يؤكد أن الأمور تتوقف عند كونها مجرد اهتمام فقط من قبل لابورتا وفريقه دون أن يسير الموضوع في اتجاه رسمي.

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الجدير بالذكر أن برشلونة يبحث بشتى السبل عن التعاقد مع مهاجم صريح الصيف المقبل، ومع ما لدى أجويرو من خبرة استثنائية ومهارات تجعله من الأفضل في العالم، قد يكون صفقة مربحة للغاية قياسًا بالظروف الراهنة.