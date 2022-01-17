أصدرت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الإثنين، قرارين ضد الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، في فترة حرجة من الموسم.

ثلاثة لاعبين ينتظرون الكفاءة المالية:

النادي الجداوي يسابق الزمن خلال الفترة الحالية للحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي تمكن صفقاته الجديدة من المشاركة في المباريات المقبلة.

نظام الكفاءة المالية يتطلب تسديد النادي لكافة الديون والمستحقات المالية المتأخرة عليه، سواء كانت رواتب لاعبين أو مدربين أو موظفين، حاليين أو سابقين.

هذا النظام تم استحداثه من قبل وزارة الرياضة في يناير 2021، في خطوة للقضاء على ديون الأندية السعودية بعد أن تراكمت بشكل مبالغ به، مما اضطر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتدخل لتسديدها وإنقاذ الموقف.

حتى الآن الأهلي أبرم ثلاث صفقات شتوية بضم كارلوس إدواردو وفرانك كوم وأيمن يحيى، لكن تقف شهادة الكفاءة حائلًا أمام مشاركتهم في المباريات.

ما هي عقوبات غرفة فض المنازعات؟

غرفة المنازعات ألزمت الأهلي بسداد مبلغ 163 ألف و720 ريال سعودي، لنادي الزلفي، تمثل نسبته المستحقة كمساهمة تضامنية في تدريب اللاعب يزيد البكر؛ المنتقل من الفيصلي إلى الأهلي، بجانب خمسة آلاف ريال رسوم تقديم الدعوى.

كذلك قررت اللجنة ألزام الأهلي بدفع مليوني ريال سعودي إلى نادي الفيصلي، تمثل مستحقات مالية متأخرة، بجانب خمسة آلاف ريال رسوم تقديم الدعوى.

هذان القراران قابلان للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، مع منح الراقي مهلة 30 يومًا للسداد تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف.

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