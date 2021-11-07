حادثة بخاري .. "عقوبة الشباب "عدم مسؤولية" ولا تليق بوزارة الرياضة"

وجه الناقد الرياضي محمد الدويش انتقادًا لاذعًا للجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بخصوص العقوبة التي أقرتها على نادي الشباب بعد حادثة إصابة أمين بخاري حارس مرمى النصر خلال مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري السعودي.

المباراة جاءت مثيرة بين الفريقين وقد حسمها الشباب لصالحه بهدف هتان باهبري مما زاد أوجاع النصر الذي فقد نقطته الثامنة على التوالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ما هي حادثة أمين بخاري خلال مباراة الشباب والنصر؟

حارس مرمى النصر البديل "أمين بخاري" تعرض لإصابة طفيفة في رأسه حين أصيب بقارورة مياه ألقيت عليه من مدرجات الشباب في ملعب الأمير فيصل بن فهد خلال خروجه من الملعب.

أنْ يرمي متفرج مقذوفًا على رأس لاعب مباشرة فيصيبه بل يوقعه أرضًا ثم ينتهي الأمر بغرامة على النادي فهذا عدم مسؤولية لايليق بـ #وزارة_الرياضة

التحقيق مع إدارة الملعب لتحديد القصور الأمني وتعيين الجاني وإحالته للعدالة أقل مايجب ! — محمد الدويّش (@Aldowayesh) November 8, 2021

وقد أثارت اللقطة استياء الجمهور والإعلام النصراوي وطالبوا بفرض عقوبات كبيرة على الشباب وجمهوره، وقد توقع العديد منهم منع الجمهور من دخول المدرجات لمباراة أو اثنتين، أو نقل عدد من مباريات الفريق لخارج ملعبه.

ما هي عقوبة لجنة الانضباط لجمهور الشباب بعد حادثة بخاري؟

قرار لجنة الانضباط والأخلاق بخصوص حادثة بخاري جاء دون توقعات الجمهور والإعلام النصراوي كثيرًا، حتى أن العديد أبدى اندهاشه من القرار ومدى ضعفه على حد وصفهم.

اللجنة أكدت وجود المخالفة بحق الجمهور الشبابي، ولكنها اكتفت بالعقوبة المالية على النادي، حيث فرضت عليه غرامة قدرها 105 ألف ريال سعودي مع تحذيره من تشديد العقوبة حال تكرار جمهوره للمخالفة مستقبلًا.

اللجنة عاقبت ماليًا كذلك لاعبي الفريقين، بيتي مارتينيز وزيد البواردي، لدخولهما غرف تغيير الملابس رغم عدم قيدهما في قائمة المباراة.

ماذا قال الدويش عن عقوبة نادي الشباب؟

الناقد الرياضي طلب عبر حسابه الرسمي على تويتر فتح تحقيق واضح في الحادثة لتحديد الجاني وتقديمه للعدالة، واصفًا انتهاء الأمر بمجرد غرامة على الشباب بأنه عدم مسؤولية ولا يليق بوزارة الرياضة.

إذ كتب "أنْ يرمي متفرج مقذوفًا على رأس لاعب مباشرة فيصيبه بل يوقعه أرضًا ثم ينتهي الأمر بغرامة على النادي فهذا عدم مسؤولية لا يليق بوزارة الرياضة. التحقيق مع إدارة الملعب لتحديد القصور الأمني وتعيين الجاني وإحالته للعدالة أقل ما يجب !".

اقرأ أيضًا |