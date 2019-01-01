عقوبات على مانشستر سيتي وليفربول في دوري أبطال أوروبا

غرامات مالية بالجملة على العديد من الفرق في أوروبا

فيسبوك تويتر بلال محمد

قرر الاتحاد الأوروبي، فرض غرامات مالية على عدد من الأندية على رأسها مانشستر سيتي وليفربول، بسبب الأحداث التي وقعت في مباريات دوري أبطال أوروبا.

بعض الفرق وُجه إليها منذ أسبوعين تهم، واجتمعت اليوم لجنة الرقابة بالاتحاد الأوروبي لتوقيع العقوبات المناسبة.

تم فرض غرامة مالية على مانشستر سيتي قدرها 13 ألف جنيه إسترليني بعد فوزه على دينامو زغرب نظير إلقاء جماهيره أشياء على أرضية الملعب.

وتم توقيع غرامة مالية أيضاً على دينامو زغرب قدرها 17300 إسترليني، لنفس السبب الماضي بالإضافة إلى أعمال تخريب في ملعب الاتحاد.

وعاقبت اللجنة ليفربول بعقوبة مالية قدرها 8600 إسترليني، بعد نزول بعض من الجماهير إلى أرضية الملعب عقب فوزهم على ريدبول سالزبورج بنتيجة 4/3، بينما تم تغريم سالزبورج 2800 إسترليني نتيجة إلقاء الأشياء على الملعب.

بينما تعرض بوروسيا دورتموند إلى غرامة مالية قدرها 29875 يورو نتيجة استخدام جماهيره الألعاب النارية في مواجهة سلافيا براج التشيكي.

جدير بالذكر أن نادي أياكس الهولندي، حصل على غرامات مالية، وحرمان جماهيره من مباراة تشيلسي بسبب الشغب في مباراة فالنسيا الأخيرة.