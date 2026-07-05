أفادت الشرطة عن تداعيات الاحتفالات التي جرت في لاهاي عقب فوز المغرب 3-0 على كندا في دور الـ16 من كأس العالم. ثم انقلبت الأجواء لاحقًا، واندلعت اضطرابات ووقعت مواجهات مع قوات الشرطة.

بعد فترة وجيزة من فوز المغرب بنتيجة 3-0، احتفل المشجعون في المناطق المحيطة بشارعي «فايلانتلان» و«هوفكادي». ووفقًا للشرطة، كان الضباط على اتصال بالمشجعين بالتعاون مع ممثلي الأحياء ومشرفي الشباب.

حوالي الساعة 22:20، تصاعدت حدة الموقف، وقام مجهولون بإلقاء الزجاج والبيض والحجارة والمشاعل والألعاب النارية على قوات الأمن. وأسفر ذلك عن إصابة مرشد مرور واثنين من رجال الشرطة.

وعلى إثر ذلك، أصدر رئيس البلدية مرسوماً طارئاً وطالب المشاغبين بمغادرة شارع «فايلانتلان». وبعد الحصول على موافقة رئيس البلدية، تدخلت شرطة الطوارئ لفترة وجيزة. كما استخدمت قوات الأمن مدفع المياه. وعادت الأوضاع إلى الهدوء بعد منتصف الليل بقليل، وأعادت الشرطة فتح شارع «فايلانتلان» أمام حركة المرور.

وألقت الشرطة القبض على ما مجموعه 29 شخصًا بتهم جنائية مختلفة. وقام الضباط بعمليات الاعتقال بتهم الإهانة، وإثارة الشغب، وعدم الامتثال للأوامر أو المطالبات.

وأصدرت الشرطة بيانًا واضحًا جاء فيه: «أصيب الضابطان بجروح بعد أن ألقى مجهولون ألعابًا نارية ثقيلة في اتجاههما. وتعتبر الشرطة أن العدوان والعنف ضد موظفيها أو غيرهم من أفراد قوات التدخل أمر غير مقبول. فضباط الشرطة يضطلعون بدور مسؤول في المجتمع ويجب أن يتمكنوا من أداء عملهم دون عوائق. في ظل الاحترام المتبادل».

«نحن لا نتسامح مع العنف ضد الموظفين. تتبع الشرطة والسلطات القضائية نفس النهج: نحن نسجل كل بلاغ، وتقوم النيابة العامة بإحالة المشتبه بهم إلى المحكمة على وجه السرعة، ونطالب بفرض عقوبة أعلى بثلاثة أضعاف»، حسبما صرحت الشرطة.