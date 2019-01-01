عقوبات بانتظار بايرن بسبب الأزمة مع ألمانيا وهونيس يعقب

الاتحاد الدولي قد يتدخل ويعاقب بايرن

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير عن عقوبات بحق بايرن ميونخ حال قرر حرمان لاعبيه من تمثيل ألمانيا على إثر تصريحات رئيسه أولي هونيس.

وقال هونيس إنه قد يحرم ألمانيا من لاعبي الفريق البافاري إذا قرر الجهاز الفني للمنتخب جعل مارك أندريه تير شتيجن الحارس الأساسي.

وتنص قوانين الاتحاد الدولي أن النادي من حقه منع لاعبيه من تلبية الاستدعاء لصفوف المنتخب، ولكن سيكون معرضاً للعقوبات.

وتنص اللوائح أن منع النادي اللاعب من تمثيل المنتخب في لقاء رسمي يتم عقابه بغرامة مالية 5532 يورو، و 3688 يورو لو كانت ودية.

وأصدر مكتب رئيس بايرن بياناً علق فيه على التقارير قائلاً إن هونيس سبق وعبر عن رأيه في الأمر بعد مباراة سرفينا بدوري الأبطال، وأنه لن يخوض في الأمر مجدداً.

كيميتش: تير شتيجن لم يهاجم نوير

وتضم قائمة المنتخب الألماني عديد الأسماء من صفوف بايرن ميونخ بخلاف مانويل نوير، وأبرزهم نيكلاس سوله وجوشوا كيميش.