عقد لمدة عشرة أعوام وسفير بعد الاعتزال.. تفاصيل عرض السيتي لميسي

هل يوافق الليو؟

24 نوفمبر

نشرت صحيفة "تايمز" البريطانية تقريرًا مثيرًا عن العرض المقدم من مانشستر سيتي لليونيل ميسي والذي قد يؤدي إلى مغادرته برشلونة الصيف المقبل.

التقرير زعم أن إدارة السيتي عرضت على ميسي عقدًا لمدة عشر سنوات، بحيث يقضي بضعة أعوام مع النادي الإنجليزي ثم يختار ناديًا من الأندية الـ8 الأخرى المملوكة للمجموعة حول العالم ليُكمل مسيرته هناك قبل الاعتزال.

الأندية المملوكة لسيتي جروب هي نيويورك سيتي في الولايات المتحدة وملبورن سيتي في استراليا ويوكوهاما مارينوس في اليابان ومونتيفيدو في أمريكا الجنوبية ومومباي سيتي في الهند وجيرونا في إسبانيا.

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ليس هذا فحسب، بل إن العقد الذي سيربط ميسي حتى يبلغ عامه الثالث والأربعين بالسيتي سيؤمن له مستقبله بعد الاعتزال، حيث سيتم تعيينه كسفير للنادي الإنجليزي، في ضربة قد تكون قوية لبرشلونة تحديدًا.

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المتوقع دومًا كان أن يصير ميسي في منصب كبير لبرشلونة بعد الاعتزال، أما ارتباطه بالنادي السماوي فيعني أن البرسا لن يستفيد من أيقونته التاريخية فور توقفه عن مزاولة الساحرة المستديرة.

14 نوفمبر

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر سيتي يضع في هذه الفترة خطة متقنة لإقناع ليونيل ميسي بالانضمام إليهم بنهاية عقده مع برشلونة الصيف المقبل.

وكان ميسي قد أراد الرحيل في الصيف الماضي بعد خلافات مع إدارة البرسا، وطرحت الصحافة اسم سيتي كأبرز الوجهات المحتملة اعتمادًا على وجود بيب جوارديولا هناك.

الآن ينتظر ميسي ما سيحدث في انتخابات برشلونة، فوصول أحد المرشحين الذين يحظون بثقته قد يجعله يتراجع عن قراره في الرحيل ويمدد عقده في كامب نو.

أما إذا قرر الليو المغادرة، فإن سيتي سيغريه بورقة التخطيط الكامل لمستقبله، من خلال قدومه إلى البريميرليج في البداية ثم الارتحال إلى فريق نيويورك سيتي الأمريكي في أواخر أيامه بالملاعب.

نيويورك سيتي هو أحد الأندية المملوكة للشركة المالكة لمانشستر "سيتي جروب"، والعيش في الولايات المتحدة بآخر مسيرة ميسي هو أحد الخيارات التي تجذبه حقًا وفقًا لما قالته تقارير من شبكة يورو سبورت.

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لكن هل يكون سيتي هو الوحيد الطامح للتوقيع مع ميسي؟ الصحف لا تتوقف عن ربط البرغوث بأندية أخرى، وكان آخرها باريس سان جيرمان قبل أن يخرج والده خورخي وينفي الأمر جملةً وتفصيلًا.

في كل الأحوال سيكون يوم 24 يناير المقبل محوريًا في مستقبل ميسي، فهو اليوم الذي حددته إدارة برشلونة الحالية لإجراء انتخابات الرئاسة، ووصول تيار معادي للإدارة السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، قد يساهم في بقاء الأرجنتيني حتى النهاية في كتالونيا.

يذكر أن ميسي يواجه انتقادات كثيرة هذا الموسم بعد تراجع مستواه بعض الشيء وعدم قدرته على إحراز الأهداف بنفس القدر المعتاد منه، لكنه رد على الجميع بأدائه الرائع أمام ريال بيتيس في آخر مباريات ما قبل التوقف الدولي.