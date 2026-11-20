الجميع يتحدث عن الجوهرة الإسبانية لامين يامال ومواطنه بيدري جونزاليس، بالإضافة إلى البرازيلي رافينيا دياز؛ باعتبارهم أساس العملاق الكتالوني برشلونة، ونجوم "الصف الأول" الذين لا يُمكن الاستغناء عنهم.

لكن.. منذ الموسم الرياضي الماضي وحتى الآن؛ هناك نجم يتألق بشدة مع برشلونة، دون أن يحصل على نفس الهالة الإعلامية والجماهيرية، وهو الإسباني فيرمين لوبيز.

نعم.. فيرمين سجل 13 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة؛ وذلك في 48 مباراة رسمية مع العملاق الكتالوني، خلال الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

أما في الموسم الحالي 2026-2027؛ فسجل اللاعب 8 أهداف وصنع 7 آخرين، خلال 15 مباراة رسمية - حتى الآن -.

"البريميرليج" التهديد الأكبر على برشلونة!

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ووسط هذا التألق الكبير من فيرمين؛ سيكون على برشلونة الحذر من إغراءات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، التي تريد التعاقد مع اللاعب الإسباني الشاب.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، وصلت إلى برشلونة عروض من أندية إنجليزية للتعاقد مع فيرمين؛ بل إن هناك أربعة فرق أبدت اهتمامًا جادًا بالحصول على خدماته، خلال الفترة الماضية.

وذكرت الصحيفة أن العروض الإنجليزية وصلت إلى 100 مليون يورو؛ في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن تشيلسي ومانشستر يونايتد، هما الأكثر اهتمامًا باللاعب.

وحذرت الصحيفة من إمكانية رحيل النجم الإسباني البالغ من العمر 23 سنة؛ إذا لم يقم "البلوجرانا" بتقديره، ورفع قيمة عقده مع الفريق الأول لكرة القدم.

وأساسًا.. اسم فيرمين ارتبط بالانتقال إلى تشيلسي، في صيف عام 2025؛ إلا أن برشلونة رفض العرض المقدم بسبب ضعف المقابل المالي، رغم أن بعض التقارير أكدت أن مبدأ التخلي عن اللاعب كان موجودًا آنذاك.

وبعد استمراره ثم تألقه؛ قام برشلونة بتجديد عقد نجمه الإسباني الشاب في يناير 2026، وحتى 30 يونيو من عام 2031.

احذروا من التخلي عن "نصف يامال الآخر"!

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وكما ذكرنا.. فيرمين لوبيز يتألق مع برشلونة بشدة، منذ الموسم الرياضي الماضي تحديدًا؛ إلا أن إبداع هذا اللاعب لا يقتصر على الأرقام التي عرضناها فقط، بل يمتد إلى الآتي:

* أولًا: تنوع المراكز؛ سواء تحت رأس الحربة أو الجناح وقلب الهجوم.

* ثانيًا: الضغط الشرس على لاعبي الخصم؛ وذلك طوال مجريات المباريات.

* ثالثًا: أحد أفضل من يقدم الزيادة العددية؛ من خلال التحرك من الخلف إلى منطقة الـ18.

* رابعًا: تفاهم كبير للغاية مع يامال فوق أرضية الملعب؛ وهو ما يتمثل في التناغم الحركي بينهما والتمريرات الثنائية.

وإذا ركزنا على التفاهم مع يامال؛ فقد تحدث فيرمين عن هذا الأمر بنفسه، خلال الأيام القليلة الماضية.

لوبيز قال إن التفاهم بينه وبين يامال، يزداد بشكل يومي؛ ليس فوق أرضية الملعب فقط، بل إن صداقتهما خارج المستطيل الأخضر تسهل عليهما اللعب معًا.

وشدد على أنه ولامين يعرفان بعضهما جيدًا، ويفهم كل منهما تحركات الآخر؛ إلى جانب محاولة استغلال المساحات، لمساعدة الزميل على تقديم التمريرة الحاسمة.

لذا.. سيكون على برشلونة الحذر، من التفريط في لاعب يقدم كل هذه المساهمات؛ كما أن التخلي عن فيرمين - إذا حدث - قد يغضب يامال نفسه، لأنه سيفقد وقتها صديقًا وزميلًا يتفاهم معه بشكل كبير للغاية.

لا لليّ ذراع برشلونة يا فيرمين لوبيز!

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ورغم كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ إلا أنه سيكون على برشلونة اتباع سياسة واضحة، وهي "لا لليّ ذراع النادي".

بمعنى.. لا يمكن للاعب جدد عقده في يناير 2026، أن يطالب بتحسينه مجددًا بعد 10 أو 11 شهرًا؛ لأن ذلك سيعيد برشلونة إلى سنوات "تضخم الرواتب"، والتي قادته إلى الأزمة المالية الخانقة الأخيرة.

والحقيقة أن إدارة برشلونة السابقة، برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، كانت توافق على إعطاء نجوم الفريق رواتب ضخمة، مع تحسين عقودهم في فترات متقاربة للغاية؛ وذلك حفاظًا على استمرارهم، ومنع إغراءات المنافسين.

إلا أنه مع تقدم هؤلاء اللاعبين في العمر وتراجع مستواهم بعد ذلك، أصبح من الصعب التخلي عنهم؛ قبل تفجُر الأزمة الاقتصادية التي عانى منها النادي لسنوات عديدة، تحديدًا بعد تفشي فيروس "كورونا".

وبالتالي.. إذا كان خبر صحيفة "سبورت" صحيحًا، بأن برشلونة سيواجه ضغوطًا بسبب الاهتمام الإنجليزي بفيرمين، وقد يجد نفسه مضطرًا لتحسين عقده مجددًا؛ فهنا سنكون أمام سيناريوهين، هما:

* أولًا: الخضوع لضغط اللاعب، وتكرار أخطاء بارتوميو.

* ثانيًا: عدم الخضوع لأي ضغوط، والتخلي عنه بأعلى سعر ممكن.

ولو قرر برشلونة التخلي عن فيرمين، فلابد أن يضمن تواجد لاعب بنفس مواصفاته التي ذكرناها سابقًا؛ لأن الفريق الكتالوني يمتلك نجمًا آخر في نفس مركزه، وهو الإسباني داني أولمو، ولكن مع أسلوب مختلف تمامًا.

برشلونة يمتلك "بديل" فيرمين لوبيز ولكن!

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المثير في الأمر أن برشلونة يمتلك لاعبًا في فئاته السنية، قد يكون الأقرب لتعويض فيرمين مستقبلًا؛ وهو الموهوب الإسباني إبريما تونكارا، على النحو التالي:

* أولًا: تونكارا قوي بدنيًا، ويستطيع الضغط الشرس على الخصم.

* ثانيًا: تونكارا يقدم الزيادة العددية الهجومية، بشكل أكثر من رائع.

* ثالثًا: تونكارا يتحرك باستمرار، في المساحة بين الجناح الأيمن وعمق الملعب.

* رابعًا: تونكارا لديه تسديدات قوية متقنة، سواء من الحركة أو الكرات الثابتة على حدود الـ18.

ولنا في مباراة إسبانيا والصين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة "قطر 2026"، خير دليل على ذلك.

هذا اللاعب الموهوب سجل هدفًا رائعًا من "كرة ثابتة" على حدود منطقة الـ18؛ مع تحرك مستمر في المساحات الهجومية وصناعة تمريرة حاسمة، ليقود إسبانيا للفوز (5-0) في النهاية.

ومن هنا نستطيع القول إنه أحد الأسماء التي تستحق المتابعة، عند الحديث عن إمكانية تعويض لوبيز؛ لكن يجب أن نعرف أولًا بأن تونكارا بدأ كـ"جناح أيمن"، قبل تحويله إلى وسط الميدان الهجومي.

ويحتاج هذا الموهوب إلى مواصلة تطوير قدراته في الاستلام تحت الضغط، وخاصة عندما يكون ظهره للخصم؛ وهي إحدى المهارات المهمة لنجاح لاعب الوسط في برشلونة، وذلك حتى نقول إنه جاهز لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم قريبًا.

ويأمل العملاق الكتالوني أن يتطور إبريما تونكارا بشكل أكبر، وأن يواصل التأقلم مع متطلبات اللعب في وسط الملعب؛ لأنه وقتها قد يصبح حلًا مهمًا للغاية لكتيبة المدير الفني الألماني هانزي فليك، أو أي مدرب بعده.

وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لمعرفة ما ستسفر عنه الأيام القادمة بخصوص مستقبل فيرمين لوبيز، وهل سيضغط على الإدارة لتحسين عقده بالفعل أم لا.