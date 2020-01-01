عقدة فالنسيا .. خقاش ريال مدريد في لياليه المظلمة

سجل مخيف لريال مدريد أمام فالنسيا

يبدو أن خفاش فالنسيا اعتاد إصابة ريال مدريد قبل أن يظهر فيروس كورونا ويتم ربطه بالخفافيش في بعض المصادر، حيث أن ما سببه لريال مدريد كان مرضًا كرويًا يسمى "العقدة".

ويستعد ريال مدريد لرحلة دائمًا ما تكون صعبة، عندما يسافر إلى فالنسيا ليلتقي مع الخفافيش على ملعب الميستايا، وذلك ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني.

النادي الملكي على الصعيد المحلي يعيش أفضل فتراته بعد أن انتصر في الكلاسيكو على برشلونة ثم سحق قادش بأربعة أهداف مع عودة إدين هازارد بكل قوته في الآونة الأخيرة.

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فالنسيا على النقيض، حيث قام ببيع عدد كبير من نجومه وبات يعتمد على لاعبين شباب، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في النتائج جعله يحتل المرتبة الثالثة عشر برصيد 8 نقاط فقط.

ويمتلك النادي الملكي تاريخًا مقلقًا أمام فالنسيا في بطولة الدوري الإسباني والذي تسبب في خسارته العديد من النسخ خلال السنوات الماضية، لقطات كانت حاسمة أحيانًا وحرمته من تتويجات بسبب عدم قدرته على الفوز على الخفافيش.

ففي موسم 2013-2014 وأثناء احتدام المنافسة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد وريال مدريد على اللقب، سقط ريال مدريد بالتعادل الإيجابي 2-2 في الجولة 36 من اللقب ليبتعد عن المنافسة رغم أنّ اللقاء كان على ملعب "سانتياجو برنابيو".

فالنسيا لم يتوقف عند ذلك، بل جاء في الموسم التالي وأوقف سلسلة الانتصارات لريال مدريد بعد التغلب عليه 2-1 في ملعب "ميستايا" في الوقت الذي بدأ فيه برشلونة الانتعاش والعودة إلى المنافسة بينما تراجع النادي الملكي بعد هذا اللقاء.

وجاء أيضًا في الجولة 36 ليتعادل مع ريال مدريد 2-2 في "سانتياجو برنابيو" ويجعل مصير اللقب بيد برشلونة الذي فاز في الجولة التالية على أتلتيكو مدريد وحقق اللقب.

وفي 2015-2016، جاءت إقالة رافا بينيتيز من تدريب ريال مدريد بسبب التعادل 2-2 في "ميستايا" مع فالنسيا وإبعاد الملكي عن المنافسة في وقت كان يريد فيه ملاحقة برشلونة الناري وقتها.

أما في موسم التتويج بلقب الليجا في 2016-2017، فنجح فالنسيا في الفوز في ميستايا بهدفين لهدف ولكن خسر في "سانتياجو برنابيو" في مباراة جنونية حسمها هدف مارسيلو القاتل ليقدم إشارة واضحة على قدرة البلانكوس على الفوز بالبطولة.

وكان أول سقوط لريال مدريد في الدوري الإسباني موسم 2017-2018 أمام فالنسيا في "سانتياجو برنابيو" بالتعادل 2-2 رغم دخوله تلك المباراة منتشيًا بالفوز على برشلونة في كأس السوبر الإسباني، لتبدأ بعدها سلسلة من التخبطات منحت اللقب لبرشلونة مبكرًا.

في الموسم الماضي نجح ريال مدريد في الفوز على فالنسيا الذي لا يعيش أفضل حالاته وكان الفوز على الخفافيش تمهيدًا للتتويج بلقب الدوري الإسباني، فأل خير ربما ولكن الوضع الذي يعيشه ريال مدريد اليوم ليس مبشرًا على الإطلاق.