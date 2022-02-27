عقدة أم ميزة؟ ريال مدريد في أزمة حقيقية بالشوط الأول!

يبدو أن ثمة عقدة بدأت تطارد ريال مدريد، وهي العجز عن التسجيل في الشوط الأول.

المرة الأخيرة التي سجل فيها الريال في الشوط الأول تعود إلى 16 يناير الماضي، أمام أتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر.

بعد ذلك، خاضت كتيبة كارلو أنشيلوتي 8 مباريات بمختلف البطولات، وفشلت في التسجيل في الشوط الأول بجميعها.

لكن من جهة أخرى، إن دلّ ذلك على شيء فيدل أن ريال مدريد لديه قوة بدنية كبيرة تساعده دومًا على التألق في الشوط الثاني.

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الريال سجل 8 أهداف في 8 مباريات، جميعهم في الشوط الثاني، وجميعهم أيضًا في النصف ساعة الأخيرة.

من غير المفهوم إن كانت هذه أزمة للريال، العقم التهديفي في الشوط الأول، أم أنها تؤكد أن الملكي قوي بدنيًا ومثابر للحظات الأخيرة.

ريال مدريد سوف يلتقي مع ريال سوسييداد في البرنابيو بالجولة المقبلة من الليجا، ثم يستقبل باريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر الملكي ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن أقرب الملاحقين، إشبيلية.