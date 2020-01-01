عقدة أنشيلوتي وسجل المدفعجية المريع في أبرز أرقام مواجهة أرسنال وإيفرتون

تعرف على أهم أرقام مواجهة أرسنال وإيفرتون في الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

شهدت مباراة أرسنال أمام نظيره إيفرتون التي أقيمت اليوم العديد من التغييرات في النتيجة حيث تقدم الضيوف وتعادل المدفعجية وتقدموا في النتيجة قبل أن يسجل ريشاليسون من جديد ويتقدم أوباميانج.

وبسبب التقلبات العديد ظهرت العديد من الأرقام المميزة خلال تلك المواجهة سواء لنجوم أرسنال أو نظرائهم في إيفرتون، إليكم أبرزها:

تلقى أرسنال هدفًا في الدقيقة الأولى من عمر المباراة للمرة الثانية فقط في تاريخه عبر الدوري الإنجليزي، حيث كانت المرة الأولى في مواجهة فولهام في أغسطس من عام 2007 عن طريق ديفيد هايلي في الثانية الـ 51.

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بات إيفرتون هو النادي الثالث الذي يتولى أنشيلوتي تدريبه ويقوم أوباميانج بالتسجيل في شباكه، بعدما سجل في باريس سان جيرمان بقميص سانت إيتيان، وبايرن ميونخ بقميص بوروسيا دورتموند.

18y 171d - Aged 18 years and 171 days, Bukayo Saka is the youngest player to assist in consecutive Premier League appearances since Francis Jeffers for in April 1999 (18y 89d). Pinpoint. pic.twitter.com/nFBksVXNaS — OptaJoe (@OptaJoe) February 23, 2020

وأصبح اللاعب الشاب بوياكو ساكا هو أصغر من يصنع بشكل متتالي في الدوري الإنجليزي بواقع 18 عامًا و171 يومًا متخطيًا ما قام به فرانسيس جيفيرز مع إيفرتون عام 1999 عندما كان عمره 18 عامًا و 89 يومًا.

وعادل إيفرتون سجل جاره ليفربول بالتسجيل في أول وآخر دقيقة بالشوط الأول بعد لقاء اليوم ليكرر ما قام به الريدز في أبريل الماضي ضد هدرسفيلد.

وبعد لقاء اليوم أصبح إيفرتون هو الفريق الوحيد في أوروبا الذي يملك لاعبين عمرهما أصغر من 23 عامًا لديهما أكثر من 10 أهداف في بطولة الدوري.

جدير بالذكر أن أرسنال في الوقت الحالي هو الفريق الوحيد بدوريات أوروبا الكبرى الذي لم يتعرض لأي هزيمة عبر كل البطولات.