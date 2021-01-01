عقب رحيله عن النصر .. رسالة من حمدالله لصفوان السويكت

وزارة الرياضة أطاحت بمجلس السويكت من النصر

ودع المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم النصر، صفوان السويكت، رئيس النادي الذي رحل مؤخرًا بقرار من وزارة الرياضة السعودية، برسالة مؤثرة وشكره على ما قدمه مع العالمي.

وزارة الرياضة السعودية، أعلنت خلال بيان رسمي أمس الأحد، إقالة مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت بسبب بعض المخالفات خلال الفترة التي قضاها داخل العالمي.

ووجه حمدالله رسالة مؤثرة إلى السويكت عقب رحيله عن النصر، بقرار وزارة الرياضة، ووجه له الشكر على ما قدمه داخل العالمي خلال الفترة الأخيرة.

وقال المغربي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نعلم أننا كلنا راحلون و الكيان باقٍ، لكن تذكر أنك وضعت بصمتك في هذا النادي العظيم".

ونشر حمدالله صورة رفقة السويكت مع هذه الرسالة، ليؤكد على شكره لرئيس النادي الذي رحل مؤخرًا، وأن له بصمة واضحة في العالمي.

ومن المنتظر أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال الفترة المقبلة، بعد فتح باب الترشيح اليوم الإثنين، عقب رحيل مجلس إدارة صفوان السويكت.