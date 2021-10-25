عقب خماسية ليفربول مباشرة .. ملاك مانشستر يونايتد يتحركون لشراء فريق كريكيت!

ملاك يونايتد لا يتكرثون لمصير النادي.

يبدو أن عائلة جلايزر الأمريكية المالكة لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لا تهتم بنتائج الفريق الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

وبعد ساعات قليلة على خسارة مانشستر يونايتد المذلة أمام ليفربول في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، توجهت عائلة جلايزر إلى دبي، من أجل شراء أحد أندية الكريكيت الهندية.

وتتنافس ثمانية أندية حاليًا في دوري الكريكيت الهندي، على أن تصبح عشرة أندية بداية من عام 2022.

موقع "cricketaddictor" المتخصص في أخبار الكريكيت، أكد وصول عائلة جلايزر إلى دبي، لتقديم العطاءات الخاصة بالمزاد على الناديين الجديدين.

وأشار الموقع إلى أنه من المرجح أن يتم إجراء مزاد ضخم في نهاية العام، لتحديد الفائزين بالفريقين الجديدين، والإعلان عن اسميهما.

عدم اهتمام بأحوال يونايتد!

وبعد أن ظهر أفراد من عائلة جلايزر في ملعب "أولد ترافورد" خلال الفترة الماضية، وتحديدًا من عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الفريق، يبدو أن هناك عدم اهتمام حاليًا بما يمر به الفريق.

العائلة المالكة ليونايتد لم تجتمع مع إدارة النادي حتى الآن لتقرير مصير النرويجي أولي جونار سولشاير في تدريب الفريق.

الخسارة أمام ليفربول هي الثالثة في آخر أربع مباريات خاضها مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وهو ما أدى إلى تراجع "الشياطين الحمر" إلى المركز السابع في جدول الترتيب.

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