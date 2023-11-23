عقب إيفرتون .. التحقيق مع توتنهام بسبب صفقة مشبوهة

هل يتعرض الفريق اللندني لعقوبات؟

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه سيُعيد فتح التحقيق في انتقال جيرمان ديفو من توتنهام إلى بورتسموث عام 2008، وهو ما يُهدد النادي اللندني بعقوبات قد تصل إلى خصم النقاط.

كان نادي إيفرتون قد عوقب بخصم 10 نقاط من رصيده بسبب خرقه لقواعد لعب المالي النظيف بموسم 2021/2022، وقد بدأت الشكوك تُحيط بإمكانية تكرار الأمر مع توتنهام.

صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية كانت قد أجرت تحقيقًا حول صفقة انتقال المهاجم الإنجليزي وأثبتت أنها حدثت بوساطة وكيل لاعبين غير مرخص، وهو ما يُعد انتهاكًا صريحًا لقواعد انتقال اللاعبين في إنجلترا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة أشارت إلى أن ميتشل توماس لاعب وست هام وتوتنهام السابق كان شخصية رئيسية في انتقال ديفو إلى بورتسموث رغم أنه لم يكن وكيلًا مرخصًا آنذاك في ذلك الوقت، وقد أكد تحقيق الصحيفة أن مسؤولي الناديين، دانييل ليفي وهاري ريدناب، تعاملا مع توماس خلال الصفقة.

الاتحاد الإنجليزي قرر ألا يُعاقب توتنهام وقت إتمام الصفقة لكنه أعلن مؤخرًا أنه سيُراجع قراره ذلك وسيُحقق في الأدلة الجديدة، إذ قالت متحدثة باسمه "كانت لجنة تحقيق مستقلة قد نظرت في القضية قبل 15 عامًا، الاتحاد الإنجليزي لم يكن طرفًا في التحكيم وليس واضحًا مقدار المعلومات التي تم مشاركتها مع الاتحاد في ذلك الوقت، لم يُتخذ أي إجراء تأديبي آنذاك لكننا سنراجع الأدلة الجديدة التي لم تكن متاحة في ذلك الوقت وسنراجع أي خرق للوائح".

يُشار إلى أن توتنهام يتواجد رابعًا في جدول ترتيب البريمييرليج برصيد 26 نقطة جمعها من 12 مباراة.