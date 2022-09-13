عقبة وحيدة تفصل سييرا والمحمدي عن تدريب الأهلي

الأهلي لا يقدم موسمًا جيدًا في دوري يلو

انحصرت خيارات النادي الأهلي السعودي في ملف مدربه الجديد بين الوطني صالح المحمدي والتشيلي خوسيه لويس سييرا، لكن مازالت هناك عقبة واحدة تفصل أي من الرجلين عن العمل مع الفري.

الفريق الجداوي وبعد هبوطه من دوري المحترفين بنهاية الموسم الماضي لا يحظى ببداية جيدة في دوري الدرجة الأولى السعودي، حيث فشل في جمع أكثر من 5 نقاط من مبارياته الأربعة الأولى، والتي قاده خلالها المدربان روبرت سيبولدي ويوسف عنبر.

مجلس إدارة النادي بقيادة ماجد النفيعي كان قد تقدم باستقالته عقب الخسارة الصادمة أمام الأخدود وقد اتخذ مجلس الإدارة الجديد برئاسة وليد معاذ قرارًا بفسخ عقد سيبولدي وأسند مهمة إدارة الفريق مؤقتًا للسعودي يوسف عنبر والذي فاز في اللقاء الأول على الخلود وتعادل سلبيًا في الثاني أمام العروبة.

ما الذي يفصل سييرا والمحمدي عن تدريب الأهلي؟

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أن الإدارة الأهلاوية لديها اتفاق كامل على البنود الشخصية والتفاصيل المالية مع المحمدي وسييرا.

وأوضحت الصحيفة أن العقبة الوحيدة التي تفصل أحد الرجلين عن توقيع العقد وبدء المهمة رسميًا هي الخلاف حول مدة العقد، حيث يرغب الأهلي في أن لا تطول عن موسم واحد فيما يرغب المدربان في عقد يمتد لموسمين على الأقل.

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الأهلي .. موسم "ثوري" في دوري يلو

الأهلي ومنذ الخسارة أمام الأخدود في الجولة الثانية من دوري يلو يعيش ثورة كبيرة على صعيد الإدارة والمدرب واللاعبين، حيث أطاحت تلك الخسارة بمجلس الإدارة السابق بقيادة ماجد النفيعي الذي قدم استقالته ورحل بعد ضغوط هائلة.

وبعد تعيينه رئيسًا جديدًا، اتخذ وليد معاذ عدة قرارات أبرزها تعيين أشخاص جدد في المناصب الإدارية المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم، وإقالة المدرب سيبولدي وإسناد المهمة مؤقتًا ليوسف عنبر حتى التعاقد مع مدرب دائم.

الثورة امتدت للاعبين كذلك، حيث تم التخلي عن حارس المرمى ريبيرو وحاولت الإدارة التخلص من يوسف العبدلي وفرانك كوم لكن التكلفة الكبيرة لفسخ العقود حال دون ذلك، وقد تعاقد الأهلي مع رياض بودبوز وهشام فايق.