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دوري روشن السعودي

"عقبة وحيدة أمام احتراف اللاعبين السعوديين في أوروبا"

تامر أبو سيدو
12:00 ص غرينتش+2 14‏/11‏/2022
Vietnam Saudi Arabia WCQ 2021
منتخب السعودية يُشارك في كأس العالم 2022 بمجموعة من اللاعبين الشباب

قال الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال أن اللاعبين السعوديين قادرون على الاحتراف في أوروبا لكن بشرط وحيد هو قبولهم التضحية المالية والبدء من الأندية الصغيرة.

قائمة الأخضر التي ستشارك في كأس العالم 2022 تعج باللاعبين الشباب أصحاب الجودة العالية، مثل فراس البريكان وسعود عبد الحميد وحسان تمكبتي وهيثم عسيري، ويرى العديد من المحللين والنقاد الرياضيين أن تلك فرصة ذهبية لبدء احتراف اللاعبين السعوديين في القارة العجوز.

الزلال تحدث عن الأمر موضحًا أن هناك عقبة واحدة تقف أمام ذلك، أشار إليها بقوله لبنامج "أكشن مع وليد" "العقبة الوحيدة التي تقف أمام احتراف اللاعبين السعوديين خارجيًا هي حصولهم على رواتب عالية هنا في الدوري السعودي وهم في أعمار صغيرة، من الصعب جدًا على هؤلاء اللاعبين أن ينتقلوا لأوروبا وتكون خطوتهم الأولى مع أندية صغرى، رأينا جميعًا كيف بدأ محمد صلاح من اللعب في سويسرا وخطوة بخطوة وصل إلى ليفربول".

تابع "الأمر يتطلب تضحية من اللاعب شخصيًا وكذلك من الأندية، لأن اللاعبين المرشحون للاحتراف جميعهم نجوم مهمين في أنديتهم، ولذا إقناع الأندية بالتخلي عن لاعبيهم صعب وإقناع اللاعبين بالتنازل أصعب".

يُشار إلى أن المصري محمد صلاح انتقل من المقاولون العرب إلى بازل السويسري ومن ثم إلى تشيلسي قبل أن يخوض تجربة إيطالية مع فيورنتينا وروما ومن ثم يبدأ مسيرته الناجحة جدًا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

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