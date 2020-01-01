عطيف يخضع لفحوصات الركبة في إسبانيا

عطيف تعرض لإصابة قوية وغاب عن الهلال خلال الأيام الماضية

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن أخر تطورات حالة عبدالله عطيف لاعب الهلال السعودي، بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة.

عطيف تعرض لإصابة قوية وغاب عن الفريق ولم تنجح الفحوصات الطبية الأخيرة في الكشف عن حالته ليضطر السفر خارج السعودية.

ويسعى الهلال للاطمئنان على عطيف ومعرفة تفاصيل الإصابة خاصًة أنه أحد العناصر الأساسية في تشكيل الزعيم في الوقت الحالي.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن الهلال قرر خضوع عطيف لفحوصات طبية في مدينة برشلونة الإسبانية.

ويتولى إجراء الفحص على قدم عطيف الإسباني رامون كوجات الطبيب المتخصص في إصابات الملاعب والذي قام بإجراء عملية الصليبي للإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري".

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وكان الهلال قد حدد في وقت سابق أن اللاعب سيسافر إلى ألمانيا قبل أن يغير وجهة اللاعب إلى إسبانيا للخضوع للفحوصات هناك.

الهلال يسعى للحفاظ على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الوقت الحالي، خاصًة بعد ضياع اللقب في النسخة الماضية في الجولات الأخيرة لصالح النصر.