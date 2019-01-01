عطيف: ليس لدينا عذر بعد التعادل أمام الحزم.. والقادم أصعب على الهلال

الهلال يتعادل مع الحزم

تحدث عبدالله عطيف لاعب وسط الهلال السعودي، عن التعادل أمام الحزم، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، بهدف لكل فريق.

الهلال استأنف مبارياته في الدوري بعد الانتهاء من المشاركة في كأس العالم للأندية، بعد حصوله على المركز الرابع في مونديال الأندية.

عطيف أكد أن التعادل ليس مرضيًا بشكل مؤكد، وأن المقبل سيكون أصعب على فريق الهلال لمحاولة المنافسة على لقب الدوري السعودي.

وقال عطيف في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "التعادل أمام الحزم غير مرضي ولم نقدم أداء جيد خلال المباراة وتسببت في التعادل".

وأضاف لاعب وسط الهلال: "لا يجب أن نبحث أعذار بالتعادل أمام الحزم، ولكن الضغط في المبارايت يؤثر علينا بالسلب من الناحية الفنية".

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وتابع عطيف: "لم يتم التواصل بيني وبين جيوفينكو جيدًا في الهدف الذي استقبلناه أمام الحزم، ولكن الخطأ يتحمله الجميع في المباراة ".

ويحتل الهلال المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة من 9 مباريات حيث مؤجل له 3 لقاءات بسبب مشاركته في البطولات القارية.