عطل في طائرة ريال مدريد يفسد خطط الملكي لمواجهة ريال سوسييداد

عطل في النظام الهيدروليكي في طائرة ريال مدريد يغير خطط النادي الملكي لمباراة ريال سوسييداد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

تعرضت طائرة نادي ريال مدريد المسافرة لمدينة سان سباستيان الباسكية لمواجهة نادي ريال سوسييداد لعطل، أثر بشكل مباشر على خطط الفريق للمواجهة.

جاء هذا قبل ساعات من مواجهة الجولة الافتتاحية للملكي في الدوري الإسباني ضد ريال سوسييداد، والتي تقام على أرض الأخير ضمن لقاءات الجولة الثانية في البطولة.

العطل جاء في النظام الهيدروليكي للطائرة مما أوقف الرحلة بشكل نهائي بحسب ما ذكرت قناة النادي، حيث تم تغيير مخطط السفر.

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وأوضح صحفي عامل بالقناة أن النادي سيستقل طائرة لمدينة فيتوريا بعد ذلك حافلة من أجل الوصول لمدينة سان سباستيان في الموعد المناسب قبل اللقاء بعدة ساعات.

وتستغرق الرحلة بالحافلة حوالي ساعة وربع إضافية للفترة التي ستأخذها الطائرة للوصول لفيتوريا، ومن المتوقع وصول الفريق في الثالثة عصرًا بتوقيت إسبانيا لسان سباستيان.

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وكان ريال سوسييداد قد افتتح مبارياته في الدوري الإسباني بمواجهة نظيره بلد الوليد والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

جدير بالذكر أن بداية ريال مدريد المتأخرة في الدوري الإسباني تأتي بسبب مشاركته في الدورة النهائية الخاصة بدوري أبطال أوروبا.