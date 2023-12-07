الملكي ممتعض من جديد..

انزعاج واضح داخل طاقم تدريب ريال مدريد بشأن قرار رابطة الدوري الإسباني بإقامة مباراة ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد مساء يوم الخميس 21 ديسمبر 2023، على ملعب مينديزوروزا.

سيكون هذا قبل عطلات أعياد الميلاد مباشرة، والتي يقضي لاعبو ريال مدريد ومعظم الفرق في أوروبا 7 أيام على الأقل من الإجازة بها.

لعب المباراة مساءً في آخر توقيت باليوم، سيجعل لاعبي الملكي راغبين في السفر يوم 22 أو 23، وبالتالي إذا سيعودون. على الأرجح أحد يومي 29 و30 ديسمبر، ما يعني أن لدى كارلو أنشيلوتي يومان فقط من التدريب قبل مباراة الجولة التالية لها والتي ستكون أمام مايوركا خارج الديار في 3 يناير 2024!.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المشكلة الأكبر ستكون لدى اللاعبين الأمريكيين الجنوبيين، كل من رودريجو وفينيسيوس جونيور وإيدير ميلياتو سيقضون عطلاتهم في البرازيل، بينما سيرحل لاعبون مثل فيديركو فالفيردي إلى أوروجواي، وبعض اللاعبين سيتوجهون إلى دبي وما شابهها من وجهات بعيدة نوعًا ما.

كما أن يوم 21 ديسمبر 2023 تحديدًا ليس الأفضل من الناحية الإدارية للنادي، إذ إنه اليوم الذي سيحسم فيه "يويفا" قراره بشأن مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي يقف ريال مدريد داعمًا كبيرًا له، ومن شأن أي قرار سلبي أن يؤثر على كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي، على الأقل من ناحية استقرار النادي.

يذكر أن ريال مدريد ومدربه كارلو أنشيلوتي قد أبدى الاعتراض الشديد على جدولة هذا الموسم في الدوري الإسباني والمسابقات التي يخوضها ريال مدريد بشكل عام.