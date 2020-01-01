عطال يعلق على اهتمام ريال مدريد

هل يلعب الجزائري الموسم المقبل بألوان الملكي؟

علق نجم نيس يوسف عطال على التقارير التي ربطته بالانتقال لصفوف ريال مدريد ونابولي الموسم المقبل بعد تألقه في صفوف النادي الفرنسي.

وتحدثت تقارير الشهر الماضي عن إعجاب مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان بالظهير الدولي الجزائري لدعم الجبهة اليمنى الدفاعية.

وقال اللاعب مع "ليكيب": "عندما تسمع تلك الأقاويل الأمر يكون طيباً لأنه مثل التقدير لمجهودك، إذا كانت الفرق الكبرى تتابعك فذلك يعني أنك موجود".

المزيد من الفرق

وأضاف: "ولكن تركيزي الآن على التعافي من الإصابة وتقديم موسم جيد هنا، أشعر بالراحة هنا، لم ألعب موسماً كاملاً ثانياً وسأخوض مشاركتي الأوروبية الأولى".

وختم: "عندما أغادر نيس سيكون ذلك للانضمام إلى فريق كبير للغاية، مستوى المسابقة يرتفع هنا وهذا يفيدنا كثيراً".

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عطال شارك فقط في 13 مباراة بالدوري الموسم الماضي بعد تعرضه للإصابة، ويملك 42 مباراة في المجمل بقميص نيس.

وحل نيس خامساً بترتيب الدوري المحلي الموسم المنصرم، مما يعني ضمان مشاركته قارياً بالدوري الأوروبي الموسم المقبل.