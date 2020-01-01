عضو شرف الهلال: كاندنيو الأكثر تأثيرًا في تاريخ الزعيم

الهلال يقدم مستويات رائعة خلال الموسم الحالي

تحدث الأمير نواف بن محمد عضو شرف نادي الهلال، عن أفضل مدير فني كان له تأثير في تاريخ الفريق مؤكدًا على بصمة هذا المدرب.

الهلال يتصدر في الوقت الحالي ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولكن توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا جعل مصير اللقب غامضًا.

وأكد نواف بن محمد خلال تصريحات تلفزيونية، أن البرازيلي كاندينو المدير الفني الأسبق للهلال هو أكثر المدربين المؤثرين في تاريخ الفريق.

المزيد من الفرق

وقال عضو شرف نادي الهلال في تصريحات لبرنامج "الدوري مع وليد": "في وجهة نظري كاندينو هو أكثر مدرب أثر بشكل واضح في تاريخ الهلال ونقل الفريق فنيًا بشكل كبير".

اقرأ أيضًا - مطلب بمعاقبة السومة وأسماء منسية في الراقي

وأضاف بن محمد: "حينما جاء رامون دياز غير أسلوب الفريق أيضًا ووضع بصمته، وهناك مدربين مروا على الهلال حققوا إنجازات كبيرة وكانوا محظوظين بتواجد نجوم كبيرة معهم".

الهلال دائمًا قبلة للمدربين الأجانب الذين يحققوا إنجازات جوهرية وعلى المستوى اللاعبين أيضًا فهو يجلب بعض الأجانب المميزين.