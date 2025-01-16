رد عنيف من رئيس النادي . .صاحب أزمة "العضو الذكري الاصطناعي" في لاتسيو يعلن تلقيه تهديدات بالقتل!

الطبيب المُعالج خرج للرد على ما حدث

خرج جوان برنابي، صاحب أزمة القضيب الاصطناعي في لاتسيو، للهجوم على رئيس النادي الإيطالي كلاوديو لوليتو، بعدما قام بطرده وفصله من العمل مما أثر سلبيًا على حياته.

القصة بدأت عندما قام برنابي المسؤول عن حمل النسر الذي يجسد شعار لاتسيو الأولمبي قبل المباريات، بإجراء عملية جراحية لزرع قضيبًا اصطناعيًا تحت إشراف أحد أعضاء الفريق الطبي بنادي العاصمة، ونشر الصور الخاصة بنتيجة العملية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما تسبب في غضب عارم لدى الرئيس لوليتو الذي قام بطرده هو والطبيب المشرف على الأمر.

صحيفة " لا ريبوبليكا" قالت إن برنابي الذي اعتذر لرئيس النادي، قرر التحصن في المدينة الرياضية للاتسيو رغم قرار فصله، لأنه يحمل شهادة طبية تبرر إقامته بحجة أنه يحتاج إلى وقت للتعافي من العملية.

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وقال برنابي في تصريحات صحفية:"لقد حرض لوتيتو جماهير لاتسيو ضدي، تلقيت تهديدات بالقتل، أشعر وكأن قنبلة قد سقطت علي، لم أكن أريد إيذاء النادي، أخطأت واعتذرت بالفعل، أنا شخص مثقف وسأقدم اعتذارًا علنيًا قريبًا".

وأما جابرييل أنتونيني، طبيب المسالك البولية الذي أشرف على العملية، فقد عرض روايته قائلًا:"على الرغم من رفضي النشر والحديث عن الأمر بشكل علني، إلا أنني أعتبر أنه من المناسب وضع الأمر في سياقه، أثناء المقابلات التي أجريتها مع المريض، فهمت أن الصور تم التقاطها في الأصل لأغراض خاصة، وبسبب خطأ غير مقصود تم نشرها لبضع دقائق على ملفه الشخصي الخاص، هذه الفترة القصيرة كانت كافية لتنزيل المحتوى ونشره دون سيطرته".

وأضاف:"من المهم أيضًا تذكر أن السيد برنابي خضع لعلاج مكثف بالمضادات الحيوية للوقاية من العدوى بعد العملية الجراحية، ربما تكون هذه من العوامل التي أدت إلى حدوث ذلك، بالإضافة إلى آثار التخدير الذي تم منحه له قبل ساعات قليلة من نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، ربما أثر ذلك على تحكمه في قراراته".

وواصل الطبيب الذي تم طرده هو الآخر:"ليس لدي أي علاقة اعتماد مع لاتسيو، من غير المفهوم بالنسبة لي كيف يمكنهم طردي، وظيفتي هي دور استشاري ودائمًا كنت أتصرف بأقصى درجات الاحتراف، وأتوقع خطاب اعتذار قريبًا من النادي الي أفتخر بأنني من مشجعيه ومستعد للتعاون معه من جديد على الفور"

وهنا جاء الدور على كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو، الذي خرج لتوضيح موقفه قائلًا في تصريحات لبرنامج "لا زانزارا" عبر "راديو 24" :"لقد عشت حياة مثالية وأقاتل من أجل الأخلاق والقيم، كان علي مواجهة هذا السلوك، أنا شخص لم يتخلف عن القداس منذ 67 عامًا، لدي سلوك لا تشوبه شائبة من جميع وجهات النظر، وبعد كل ذلك وجدته يتصرف بهذه الطريقة! لقد قضى 15 عامًا في النادي وطردته خلال ساعة واحدة".

وأما عن إمكانية العفو ومسامحة برنابي والطبيب المُعالج له:"هذا لاتسيو، نحن لا نتحدث عن سيسيولينا، إذا قتلت أحدًا هل تطلب المغفرة؟ برنابي يزور المدارس التي تضم أطفالًا تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 10 سنوات وهذا ما أضر لاتسيو".

وعن الطبيب المعالج:"أنتونيني؟ لقد أراد الدعاية، والآن هو يطلب التعويض، من يقوم بتعويضي أنا على ما حدث؟ برنابي يعمل كحامل لنسر النادي، وليس بحاجة إلى القذف مرتين في اليوم، عضوه الذكري ليس أهم من التحية الرومانية هذا لا يجعله ممثلًا للاتسيو بل لأي من الكازينوهات الموجودة بالمدينة".

جدير بالذكر أن جوان برنابي قال إن سبب قيامه بالعملية الجراحية، يرجع لعلاج مشاكل ضعف الانتصاب الناجمة عن السقوط ومعاناته من مرض السرطان مرتين، ونشر بعدها مقطع فيديو لاستعراض نتيجة الجراحة، مما تسبب في غضب عارم وهجوم عنيف ضده.