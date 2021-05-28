"عصفورين بحجر واحد" .. الاتحاد يقترب من إتمام صفقة نارية

الاتحاد في طريقه لإتمام صفقة قوية

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، يسعى للتعاقد مع مهاجم أجنبي مميز خلال الفترة القادمة، من أجل تدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل.

وعانى الاتحاد الموسم الحالي، من غياب مهاجم مميز قادر على استغلال الفرصة التي تتاح للفريق، وتسبب في ضياع الكثير من النقاط، التي كانت قادرة على قيادة العميد إلى الانتصارات.

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن إدارة نادي الاتحاد، تتجه من أجل إنهاء ارتباطها مع اللاعب البرازيلي برونو هنريكي، والصربي ألكسندر بريجوفيتش، ثنائي العميد.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة الاتحاد بدأت بالفعل في البحث عن مهاجم هداف لتعزيز صفوف الفريق، وبالفعل وقع اختيار العميد على لاعب مميز.

كما أكدت الصحيفة أن الاتحاد استقر على الكاميروني أبو بكر فينسنت، مهاجم فريق بشكتاش التركي ومنتخب بلاده، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أبو بكر الذي يبلغ من العمر 29 عامًا، انضم لصفوف بشكتاش في صيف 2016، قادمًا من نادي بورتو البرتغالي على سبيل الإعارة، قبل شراء عقده بشكل نهائي لمدة 4 سنوات.

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ويسعى الاتحاد لاستغلال اقتراب انتهاء عقد أبو بكر مع نادي بشكتاش، والتوقيع معه من أجل الانضمام لصفوف العميد في صفقة انتقال حر.