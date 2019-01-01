عصام عبد الفتاح يرد على الأهلي بشأن تطبيق تقنية الفيديو

النادي الأهلي قد تساءل بشكل رسمي عن سبب عدم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري المصري حتى الآن

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة عن موقفهم من تطبيق تقنية الفيديو "VAR" خلال الموسم الحالي بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وكان النادي الأهلي قد تساءل بشكل رسمي عن سبب عدم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري المصري حتى الآن.

عبدالفتاح قال في تصريحاته إذاعية أن تقنية الفيديو لن تطبق في الدوري المصري هذا الموسم، مُشيرًا إلى أن تطبيق تلك التقنية يحتاج لعمل كبير.

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وبرر عصام عبدالفتاح موقفه وتصريحاته قائلاً : "الفار موضوع كبير، والشركة الراعية كانت وعدت بأنها ستحضر الأجهزة".

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رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري أوضح أن تطبيق هذه التقنية يحتاج إلى 9 أشهر للتدريب على التقنية، والأزمة الآن في شراء الأجهزة، فالجهاز الواحد يتكلف 140 ألف دولار".

وأنهى عبدالفتاح تصريحاته موجهاً رسالته للأهلي قائلاً : "أقول للنادي الأهلي الذي طلب تطبيق التقنية أنها لن تطبق هذا الموسم لأننا ننتظر وصول الأجهزة ثم تدريب الحكام على التقنية الجديدة وبالتالي يمكن العمل بها في الموسم الكروي الجديد".