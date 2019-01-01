عصام عبد الفتاح: رؤوساء الأندية يدعون الفقر في مبادرة الـ"VAR"

رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة يتحدث عن أزمة مباراة الأهلي وإنبي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، على أن الاعتراضات على القرارات التحكيمية في مباراة الأهلي وإنبي، تقود مبادرة لاستخدام حكم الفيديو المساعد "VAR" في مصر.

وشهدت مباراة الأهلي وإنبي جدلًا تحكيميًا، بسبب بعض القرارات التي هاجم فيها الكثير حكم المباراة محمد الصباحي.

عبد الفتاح قال خلال تصريحات لإذاعة "راديو هيتس": "بعض تصريحات لمسؤولي الأندية، هدفها ترويج التعصب، فهم لا يصلحون لتلك المناصب، وأيضًا من يحللون المباريات في القنوات".

رئيس لجنة الحكام تابع: "الحكم المساعد كان تمركز خاطئ، ولماذا لا ننظر لما حدث في مباراة وست هام يونايتد وليفربول بالدوري الإنجليزي؟، الحكم المساعد في تلك المباراة أخطأ واحتسب هدفًا لليفربول غير شرعي".

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عصام عبد الفتاح أردف: "رئيس نادي الزمالك يقود حملة من اتجاه لتطبيق تقنية حكم الفيديو بالدوري المصري، وهو الأمر الذي سيكلف 400 ألف يورو، وبعض رؤوساء الأندية يدعون الفقر ويرفضون المشاركة في تلك المبادرة".

جاء ذلك بعدما احتج نادي إنبي على الهدف الملغي له في الدقائق الأخيرة من المباراة، والذي كان سيمنحه نقاط المباراة، حيث طالب بإعادة المباراة.

الأهلي حقق الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف واحد، بالمباراة المؤجلة من الإسبوع الثالث عشر ضمن منافسات الدوري الممتاز.