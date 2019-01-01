عصام عبد الفتاح: ارتفاع التكلفة وراء تأخر ظهور الفيديو بكأس أفريقيا

ليس هناك غرف مجهزة للتقنية وسيتم الاعتماد على عربات متنقلة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف عصام عبد الفتاح؛ رئيس لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، عن سبب التراجع عن تطبيق تقنية الفيديو في كأس أمم أفريقيا مصر 2019 منذ البداية، موضحًا أن تكلفتها كبيرة وليس هناك غرف مجهزة لها.

البطولة انطلقت في 21 من يونيو الجاري، وعلى عكس ما أُعلن من قبل فإن الفيديو تم اعتماد تطبيقه منذ دور الثمانية.

وقال عبد الفتاح، خلال تصريحاته لإذاعة "إنرجي": "تطبيق تقنية الفيديو تكلفتها كبيرة وهو ما أخر ظهورها في كأس أفريقيا حتى دور الثمانية، حتى أننا لم نجهز غرفًا في الاستادات لتطبيقها، وسنكتفي بعربات متنقلة".

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وأضاف: "دور الثمانية مهم ومصيري، لذلك سيظهر به الفيديو، وبشكل عام حتى الآن لم تقع أخطاء تحكيمية مؤثرة، جميع الحكام ظهروا بشكل جيد جدًا".

رئيس لجنة الحكام بالجبلاية تابع: "سنستغل الفرصة لتواجد حكم مصري أثناء تطبيق الفيديو في البطولة، حتى يكتسب الخبرات قبل تطبيقها في الدوري المصري، وبالمناسبة هي تتكلف 16 مليون جنيه وهي نفس القيمة التي جلبنا بها حكامًا أجانب للدوري بالموسم الحالي".

يذكر أن عديد الأندية طالبت بتطبيق تقنية الفيديو بالدوري المصري منذ الموسم الماضي إلا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوة، ليضطر ناديي بيراميدز والزمالك لجلب حكامًا أجانب لإدارة مبارياتهم.