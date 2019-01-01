عصام الحضري يتلقى دعوة للمشاركة مع الأساطير في اعتزال الغاني أمامو

عصام الحضري يشارك في مهرجان اعتزال حارس غانا

تلقى عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، دعوة للمشاركة في اعتزال الحارس الغاني ويليام أمامو كرة القدم.

ويليم أمامو قرر اعتزال كرة القدم، حيث سيقيم مباراة تجمع بين أساطير كرة القدم وفريق نجون أندية شمال ووسط السويد، في مباراة ستقام في السويد.

وحرص القائمون على المباراة، على توجيه دعوة إلى عصام الحضري، من أجل التواجد في فريق الأساطير.

فريق الأساطير سيشهد تواجد الغاني مايكل إيسيان، ومواطنه أنتوني أنان، والروماني كريستيان باد، ومواطنه ماريوس نيكولاي.

ويحمل ويليان أمامو الجنسيتين الغانية والسويدية، حيث شارك في العديد من الأندية الغانية والسويدية والرومانية والمجرية.

ويعد عصام الحضري هو أحد أساطير كرة القدم الإفريقية، حيث قاد منتخب مصر للحصول على 4 بطولات كأس الأمم الإفريقية.