أحمد ناجي: حولني إلى بني آدم؟ هذا هو الحضري

حارس المرمى أثار الجدل بتصريحه حول مدربه

رد أحمد ناجي؛ مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق ونادي سموحة السكندري الحالي، على تصريحات عصام الحضري؛ حارس مرمى الفراعنة السابق، والتي اعتبرها البعض إهانة من الأخير إلى مدربه.

الحضري كان قد أدلى بتصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" أول أمس السبت، حول ناجي قائلًا: "جلبت له عديد البطولات وحولته إلى بني آدم"، ليثير غضب الكثير من محبين الأخير.

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وقال ناجي، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس: "أنا والحضري نعمل سويًا منذ 15 سنة، وكان يحدث أكثر من ذلك بكثير، وما قاله لا يقصد به أي إساءة، هو شخص على طبيعته ويتحدث بكل ما يخطر بباله، حتى أنه يقول أكثر من ذلك بكثير".

وأضاف: "الحضري تواصل معي بعد الحلقة بثلاث دقائق، وأود أن أقول لكل من وضع صورتي على حسابه الشخصي وقال لا يصح ما قاله الحارس أن علاقتنا قوية للغاية".

مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق تابع: "الحضري لم يخذلني قط في أي موقف احتاجه به، والتعامل بيننا راقٍ جدًا، وساندته كثيرًا بعدما غادر الأهلي وحدثت له مشكلات، وكنت أدربه منفردًا قبل كأس العالم بثلاثة أشهر".

يذكر أن الحضري تدرب تحت قيادة ناجي لسنوات خلال فترة تواجده " target="_blank">بالأهلي وبعدها بالإسماعيلي ومنتخب مصر.