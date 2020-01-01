عصابة إنجليزية تسرق منزل لامبارد ومالك ليستر المتوفي

المرة الرابعة التي يتعرض فيها لامبارد لنفس الواقعة

مرة أخرى يتعرض منزل فرانك لامبارد مدرب تشيلسي للسرقة، تزامناً لحدوث نفس الواقعة مع فيتشاي سريفادانابرابا المالك المتوفي لليستر سيتي.

صحيفة "ذا صن" البريطانية، أكدت أن هذه المرة التي يتعرض فيها لامبارد للسرقة، حيث استهدفت إحدى العصابات منزله التي تبلغ قيمته 12 مليون جنيه استرليني.

وأشارت إلى سرقة بعض المحتويات الثمينة بمنزله، مثل بعض الساعات والمجوهرات بقيمة 60 ألف جنيه استرليني، دون وجود أي خطورة على حياته هو وزوجته.

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وعلى جانب آخر تعرضت عائلة فيتشاي التي مازالت تملك ليستر سيتي، لسرقة محتويات تصل قيمتها 1 مليون جنيه استرليني، مما تسبب في حالة إحباط وصدمة كبيرة لهم.

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وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن المحققون يؤمنون بقيام نفس العصابة بالسرقتين، مع استمرار التحقيقات اللازمة من أجل إلقاء القبض على أفرادها.

جدير بالذكر أن منزل لامبارد تمت مهاجمته في عام 2018، حيث جاءت الواقعة تكراراً لما حدث في 2005 و2008، عندما تعرض لسرقة بعض السيارات باهظة الثمن.