"عشت بينكم فترة لا تُنسى" .. رسالة وادع مؤثرة من العويس لجمهور الأهلي

وجه محمد العويس حارس مرمى النادي الأهلي رسالة مؤثرة إلى جماهير "الراقي" بعد قرار رحيله عن الفريق متوجهًا إلى الهلال في صفقة انتقال حر.

العويس دخل الفترة الحرة في عقده مع الأهلي، والتي تتيح له التفاوض مع أي فريق للانتقال إليه بداية من يناير الجاري، خاصة وأن عقده في "قلعة الكؤوس" ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وتمكن الهلال في مفاجأة مدوية من خطف توقيع العويس، ليواصل "الزعيم" تدعيم صفوفه بأفضل صورة ممكنة في فترة الانتقالات الشتوية.

كيف ودع العويس جمهور الأهلي؟

وأوضح محمد العويس، الذي سينتقل إلى الهلال بداية من الموسم المقبل، أنه قرر الرحيل عن الأهلي بسبب ظروف خاصة، إضافة إلى رغبته في خوض تحدٍ جديد في مسيرته.

كتب العويس عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "إلى جماهير الأهلي الوفية، سأغادر أسوار النادي وأنا أحمل لكم محبة وتقدير من الأعماق، وكلمات الشكر لا تفيكم حقكم، عشت بينكم أجمل الليالي وفترة لا تُنسى في مسيرتي الكروية، ستظل لكم مكانة خاصة في قلبي".

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الى جماهير الأهلي الوفية سأغادر أسوار النادي وانا أحمل لكم محبة وتقدير من الأعماق وكلمات الشكر لا تفيكم حقكم عشت بينكم أجمل الليالي وفترة لا تُنسى في مسيرتي الكروية ستظل لكم مكانة خاصة في قلبي. — محمد العويس (@mohadalowais) January 11, 2022

وتابع:"من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وهنا أشكر كافة رجالات الأهلي، وشكر خاص موصول للأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبد الله على كل شيء فعلوه من أجل استقطابي لاتداء قميص النادي الأهلي العريق".

وأضاف:"أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة ماجد النفيعي على المجهودات التي يبذلونها من أجل الأهلي ودعواتي لهم الخالصة بالتوفيق في الأيام المقبلة".

واختتم: "أخيراً، أود أن أوضح لجماهير الأهلي الغالية على قلبي بأن انتقالي كان لظروف خاصة، ورغبة شخصية مني بأن أخوض تحدي جديد سائلاً الله لي ولكم التوفيق".

ما هي مدة تعاقد العويس مع الهلال؟

الهلال أعلن صباح الإثنين عن توقيعه عقدًا مع الحارس الدولي السعودي لمدة 3 مواسم حتى صيف 2025.

وحسب صحيفة "الرياضية" فإن العويس وقع مع الهلال براتب سنوي يصل إلى سبعة ملايين ريال.

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