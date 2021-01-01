عزف منفرد .. أرقام مرعبة لمانشستر سيتي بعد الفوز على وست هام

أكثر من مجرد انتصار

يكاد مانشستر سيتي يحطم رقمًا كلما لعب مباراة، حتى وصل الأمر إلى حد التوحّش الكامل، والنسق لا يزال تصاعديًا ولا يعرف أحد إلى أين سيصل بيب جوارديولا بلاعبيه هذا الموسم بعد بداية متذبذبة ثم عودة لا تصدق.

وواصل فريق مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته بالدوري الإنجليزي، بعد الفوز على وست هام بهدفين مقابل هدف، بالجولة 26 من البطولة، ليظل سؤال متى يتوقف رجال جوارديولا بلا إجابة حتى الآن.

الفوز منح السيتي 3 نقاط جديدة في سباق الفوز على اللقب، حيث أصبح رصيده 62 نقطة، بفارق 13 نقطة عن مانشستر يونايتد الثاني بـ49 نقطة، بينما يأتي وست هام بالمركز الرابع بـ45 نقطة.

فوز مانشستر سيتي على وست هام جعل بيب جوارديولا يحقق انتصاره رقم 500 في قيادة فريق من الدرجة الأولى في جميع المسابقات (برشلونة 179 ، بايرن ميونخ 121 ، مانشستر سيتي 200).

فيما كانت مجرد مباراته رقم 273 مع مانشستر سيتي، حقق بيب جوارديولا انتصاره رقم 200 مع متصدري البريميرليج حاليًا، وهو أقل عدد من المباريات التي يحتاجها أي مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي للوصول إلى 200 فوز في جميع المسابقات.

ظل مانشستر سيتي دون هزيمة في آخر 27 مباراة له في جميع المسابقات بـ 24 فوزًا و3 تعادلات، وهو ثاني أطول مسار دون هزيمة في تاريخه (بعد 28 مباراة بين أبريل وديسمبر 2017) مع جوارديولا أيضًا، في حين مدد الآن أطول سلسلة انتصارات له على الإطلاق.

يقدم أي لاعب تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أكثر من كيفين دي بروينه بـ 11 تمريرة حاسمة، ليصبح أحد أفضل 10 صانعي أهداف في تاريخ البريميرليج بالصناعة رقم 77 له في البطولة.

المدافع الدولي البرتغالي روبن دياش سجل هدفه الأول على الإطلاق لمانشستر سيتي، ليصبح هدافه التاسع عشر المختلف هذا الموسم، وباستثناء الأهداف الذاتية فإن السيتي يمتلك أكبر عدد من مسجلي الأهداف وأكثر من أي نادٍ آخر.

وسجل ستونز هدفًا من ثنائية مانشستر سيتي اليوم، ليرفع رصيده من الأهداف في البريميرليج إلى الهدف رقم 4، ولم يسجل أي مدافع في الدوري الإنجليزي الممتاز أهدافًا في جميع المسابقات هذا الموسم أكثر من جون ستونز لاعب مانشستر سيتي.

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لا أحد يصدق أن هذا هو الفريق الذي بدأ الموسم بشكل متذبذب جعل كثيرون يؤمنون أن موعد نهاية حقبة جوارديولا قد حان، ولكن الرجل حين جدد يبدو أنه كان يرى ما لا يراه المنتقدون، وكان يعرف أين الأزمة وأين حلها ومن أين تؤكل الكتف.