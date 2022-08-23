عروض إنجليزية.. ريال مدريد يرفض التخلي عن نجم آخر بخط وسطه

الملكي يرفض التخلي عن نجمه الشاب

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رفض ريال مدريد لبعض العروض المغرية للغاية للتخلي عن خدمات متوسط الميدان الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي.

حيث يعد صاحب الـ 24 عامًا من أهم الأسماء الصاعدة بقوة لدى النادي الملكي، ويعول عليه المدرب كارلو أنشيلوتي في العديد من المهام الفنية.

وبحسب ما أورده الصحفي توماس جونزاليس مارتين، فإن الملكي رفض عرضًا من قبل أحد الأندية الإنجليزية يصل إلى 90 مليون يورو.

حيث يفكر فريق العاصمة في المحافظة على نجمه الشاب لأجل تأمين مركزه في المستقبل، خاصةً وأن المدرب الإيطالي يعتمد على فالفيردي في أكثر من مركز، فهو يشارك في متوسط الميدان والجناح.

وأوضح تقرير صحفية "موندو ديبورتيفو" أن أنشيلوتي رفض تمامًا فكرة خروج النجم الأوروجوياني من الأساس، حيث يرى أنه لا غنى عنه في تشكيلة الملكي.

وكان فالفيردي قد جدد عقده بالفعل العام الماضي مع ريال مدريد، ويستمر تعاقده الحالي حتى صيف عام 2027.

فيما وضع الملكي شرطًا جزائيًا ضخمًا للمحافظة على لاعبه الشاب يصل إلى مليار يورو، وتلك هي سياسة نادي العاصمة في آخر السنوات، خاصةً بعد قصة رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان بعد فسخ تعاقده بـ 222 مليون يورو فقط مع برشلونة.

جدير بالذكر أن فالفيردي شارك في أول مواجهتين لريال مدريد في الدوري الإسباني، ويستعد رفقة زملائه لمباراة إسبانيول يوم الأحد القادم في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.