"عروضكم كوميدية" ليفربول يصدم بايرن ميونخ بشأن ساديو ماني

مستقبل ساديو ماني محل جدل كبير في الميركاتو

يبدو السنغالي ساديو ماني مرشحًا للمغادرة عن ليفربول خصوصًا بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا في السنغال حول أنه سيستجيب لمطالب الشعب الذي يريد رحيله عن الريدز!.

السنغالي قريب أكثر من أي وقت مضى من بايرن ميونخ، ووفقًا لصحيفة التايمز البريطانية، فإن هناك الكثير من التفاصيل تم كشفها عن طبيعة التفاوض بين ليفربول وبايرن ميونخ حول الأمر.

قدم بايرن في البداية عرضًا بقيمة 30 مليون يورو شاملة المتغيرات، تم رفضه من قبل ليفربول، قبل أن يرفع البايرن العرض إلى 35 مليون يورو شاملة المتغيرات وهو ما قوبل بالرفض أيضًا.

يتوقع ليفربول الحصول على 50 مليون يورو من قيمة صفقة ماني، ولا يبدو مستعدًا للتنازل عن أي يورو من هذه القيمة، والواقع يقول إن على الطرفين التفاهم في ظل تبقي عام واحد على رحيل ماني مجانًأ، الوصول لصيغة انتقال جيدة سيضمن الراحة لكل الأطراف.

صحيفة التايمز تؤكد أن ليفربول مستاء من عروض بايرن ميونخ، ووصفوها بـ"الكوميدية"، لأنه بخلاف قيمة الصفقة التي لم يتم تلبيتها إلى الآن، فإن النقاش حول راتب ساديو ماني المتوقع لا يبدو ثابتًا.

وفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن الراتب المعروض على ماني هو 10 ملايين يورو صافي سنويًا، أعلى بـ 3 ملايين يورو بشكل سنوي عما يتقاضاه مع ليفربول في الوقت الحالي بشكل صافٍ بعد خصم الضرائب في إنجلترا.

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