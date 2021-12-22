عرض "FUT Winter Wildcard": تاريخ الإصدار، الحزم، تحديات بناء التشكيل، وعروض "فيفا 22"
يعد العرض الترويجي "FUT Winter Wildcard" هو أحدث العروض المقدمة في طور "ألتميت تيم" في لعبة "فيفا 22".
وبعد عرض "Fut Versus" المخيب للآمال، يرغب المتابعون في الحصول على بطاقات وحزم خاصة أفضل، وتحديات بناء تشكيل، وعروض من "FUT Winter Wildcard"، وهو العرض الذي يأتي بشكل سنوي خلال فترة أعياد الميلاد والعطلات، مهما تغير اسمه.
إذًا، متى يبدأ الحدث، وما هي الأمور المتعلقة به؟ "جول" يقدم لكم كل التفاصيل.
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ما هو عرض "FUT Winter Wildcard"؟
عرض "FUT Winter Wildcard" هو أحدث العروض الترويجية في طور "ألتميت تيم" في لعبة "فيفا 22"، حيث يتم ترقية طاقات اللاعبين وتقديم مراكز جديدة لهم، وزيادة حركات المهارات من بين أمور أخرى.
ويأتي العرض الجديد بدلًا من العروض التي كانت تحدث في العطلات الكبرى السابقة، مع استبدال اسم "FUT Freeze" المخيب من "فيفا 21" بعد عام واحد فقط من انتقادات مجتمع "فيفا".
كان العديد من المشجعين يأملون في عودة العرض باسم "Futmas" لكن "FUT Winter Wildcard" يعد بأن يكون حدثًا أكثر متعة، مع توفر عدد كبير من اللاعبين الذين تمت ترقيتهم في الحزم.
ما هو تاريخ إصدار عرض "FUT Winter Wildcard"؟
بدأ عرض "FUT Winter Wildcard" الترويجي يوم الجمعة 17 ديسمبر، ويستمر لمدة أسبوعين حتى ليلة رأس السنة الجديدة، يوم الجمعة 31 ديسمبر.
بدأ العرض بإضافة محتوى جديد يتم تعزيزه بشكل يومي في نفس الوقت، وهو الساعة السادسة مساءً بتوقيت جرينتش، الثامنة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.
في العام الماضي، خلال لعبة "فيفا 21" بدأ العرض الذي تم تسميته "Fut Freeze" في 11 ديسمبر، واستمر حتى الثلاثين من الشهر نفسه.
ما هي تحديات بناء التشكيل في عرض "FUT Winter Wildcard"؟
سيتم إطلاق تشكيلتين مختلفتين من لاعبي "Winter Wildcard"، حيث تم إطلاق التشكيلة الأولى يوم 17 ديسمبر، والثانية تطلق يوم 24 ديسمبر.
الفريق الأول يضم نيمار بتقييم 93، وبوجبا بتقييم 90، بالإضافة إلى نسخة من فابينيو في مركز CF، وكينجسلي كومان في مركز المهاجم.
بالإضافة إلى ذلك، سيتوفر لاعبون جدد أيضًا في تحديات بناء التشكيلات، ومن خلال الأهداف.
ويتم الكشف عن تحديات بناء التشكيل كل يوم في حدود الثامنة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتكون عمومًا محددة بوقت معين.
وكان جوران بانديف، وجابرييل سو، وويلفريد زاها، وحسام عوار، أول لاعبي "Winter Wildcard" الذين تم إصدارهم عبر تحديات بناء التشكيلات.
بالإضافة إلى ذلك، ستعود بطاقات المبادلة خلال العرض، مع بطاقات يتم اكتسابها من خلال الأهداف وتحديات بناء التشكيل.
وتم منح أول بطاقة مبادلة مجانًا إلى جانب حزمة من 30 بطاقة غير قابلة للتداول، تتوفر بعض هذه البطاقات لفترة محدودة فقط، لذلك تأكد من إكمال تحديات بناء التشكيل قبل انتهاء صلاحيتها.
ويمكن استخدام بطاقات المبادلة المميزة للحصول على حزم أو بطاقتين خاصتين لكل من باستون داكا أو كريستيان جينتر.