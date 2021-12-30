"عرض يسيل اللعاب" .. هل يعود جيسوس مجددًا إلى الهلال؟

في ظل انتشار بعض الأخبار، التي تؤكد على أن البرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني للهلال، اقترب من الرحيل عن منصبه، أكدت بعض التقارير أيضًا أن هناك عرضًا من الزعيم لإعادة مواطنه جورج جيسوس!

وفسخ جيسوس عقده مع نادي البرتغالي بنفيكا منذ يومين، ليصبح بلا فريق خلال الوقت الحالي، بعدما أعلن النادي عن فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.

لماذا رحل جيسوس عن تدريب بنفيكا البرتغالي؟

جاء الاتفاق بين بنفيكا وجيسوس على فسخ التعاقد، بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، حيث تلقى الفريق هزيمة قاسية أمام بورتو بثلاثية دون رد، في دور الـ16 ضمن منافسات كأس البرتغال.

جماهير بنفيكا أبدت غضبها الشديد تجاه جيسوس، وطالبت بضرورة رحيله بقوة، كما أن بعض الأخبار تم تداولها بأن اللاعبين لا يريدون التدرب تحت قيادته.

يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار أخبارًا بأن هناك اهتمام من جانب إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، بعد إقالة جارديم المتوقعة.

ما هي حقيقة العرض المسيل للعاب من أجل التعاقد مع جيسوس؟

الإعلامي الرياضي إبراهيم الفريان، كشف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن أن الهلال قدم عرضًا يسيل له اللعاب، من أجل عودته مرة أخرى وتدريب الزعيم.

وجاء نص تغريدة الفريان كالآتي: "أنت وش قصتك، العرض اللي يسيل له اللعاب ماذا تنتظر وأنت عاطل الآن، إعقلها وتوكل، هيا تعال جارديم جرد بنا آخر فرصة الفيصلي، وافهم يا فهمي، جورج تعال وأني لك من الناصحين".

ويبدو أن الهلال قدم عرضًا مغريًا من أجل التعاقد مع جيسوي خلال الفترة المقبلة، والمدرب يدرس الأمر جيدًا من أجل اتخاذ قراره النهائي.

انت وش قصتك العرض اللي يسيل له اللعاب وش تنتظر وانت عاطل الان اعقلها وتوكل هيا تعال جارديم جرد بنا اخر فرصه الفيصلي وافهم يافهيم جوجي تعال واني لك من الناصحين pic.twitter.com/Nj0MfUAW4N — ابراهيم الفريان (@ibra_alfrayan) December 30, 2021

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