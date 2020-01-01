عرض مجنون من نيوكاسل لضم هداف الدوري الإيطالي

نادي نيوكاسل الإنجليزي يحاول الحصول على خدمات اللاعب تشيرو إيموبيلي من صفوف لاتسيو برقم قياسي.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي نيوكاسل الإنجليزي يحاول الحصول على خدمات اللاعب تشيرو إيموبيلي من صفوف لاتسيو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن الفريق الإنجليزي سيحاول دعم هجومه باللاعب صاحب الـ 30 عامًا.

وأكدت الصحيفة أن النادي سيعرض مبلغ مالي يصل لـ 56 مليون يورو على نظيره لاتسيو من أجل حسم الصفقة لصالحه هذا الصيف.

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وأوضحت أن النادي سيقدم عقدًا مدته خمس سنوات على هداف الدوري الإيطالي، قيمته ستصل لـ 79 مليون يورو تقسم على تلك الفترة.

سيحصل اللاعب بتلك الطريقة على حوالي 300 ألف يورو في الأسبوع الواحد رفقة نيوكاسل، ليكون أعلى نجوم الفريق حصولًا على الأجر.

ولا يعد إيموبيلي هو الهدف الأول الذي تربطه الصحف بنيوكاسل، فسبقه فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة وجاريث بيل نجم ريال مدريد وتياجو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن إيموبيلي يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 27 هدفًا متقدمًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ 21 هدفًا.