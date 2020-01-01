عرض قياسي من ريال مدريد لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن مبابي

هل تحدث الصفقة يومًا ما؟

تُجهز إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز عرضًا قياسيًا من أجل الحصول على خدمات كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت على أن الملكي يسعى لإغراء إدارة النادي الفرنسي بعرض بقيمة 250 مليون جنيه استرليني لإقناعهم بالتخلي عن أحد أهم نجومهم.

الدولي الفرنسي لا يعيش أفضل أيامه حاليًا داخل البي آس جي وقد تجلى ذلك في غضبه من التبديل الذي قام به مدربه توماس توخيل وأخرجه على إثره أمام مونبيليه الأسبوع الماضي.

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ريال مدريد يحلم بأن يكون مبابي هو خليفة كريم بنزيما في السانتياجو برنابيو، في الوقت الذي يُريد اللاعب نفسه أن يُغادر حديقة الأمراء حسبما سبق وأن ألمح في عدد من التصريحات.

صاحب الـ21 عامًا أثار الكثير من اللغط عندما وضع علامة الإعجاب على صورة بنزيما التي احتفل بها بالفوز على أتلتيكو مدريد، لا سيما وأن الأمر أتى بعد ساعات من واقعة مباراة مونبيليه.

يوفيتش: لست سعيدًا بموسمي في ريال مدريد

بيريز هو أكثر المقتنعين بأهمية التعاقد مع مبابي يومًا ما، بينما يُعد زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي، هو أشد المعجبين بقدرات مواطنه ويحلم بلم الشمال بينهما في الريال.

وأحرز مبابي هذا الموسم 14 هدفًا خلال 16 مباراة في الدوري الفرنسي، إلى جانب 5 بدوري أبطال أوروبا وهدفين في كأس فرنسا وآخر في كأس الرابطة ليكون إجمالي ما سجله 22 هدفًا في 25 مباراة مع صناعته لـ13 آخرين.

يذكر أن لوكا يوفيتش الذي تعاقد معه ريال مدريد ليكون بديلًا لبنزيما فشل في إثبات قدراته، مما جعل الصحافة تؤكد أن الميرينجي سيسعى صيفًا لدعم مركز المهاجم الصريح وقد يكون مبابي هو الخيار الأهم والأبرز.

كما يجدر الإشارة إلى أن اسم لاعب موناكو السابق قد ارتبط أيضًا بليفربول، لذلك فقد يحتاج الريال للتحرك سريعًا وإقناع مبابي بعرضه خصوصًا وفي ظل الحالة المميزة التي يعيشها الريدز والتي قد تجذب أي لاعب في العالم للانضمام إلى ملعب الأنفيلد.