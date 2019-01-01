عرض صيني جديد يغري أرناتوفيتش بالخروج من البريميرليج

لاعب وست هام يونايتد ماركو أرناتوفيتش يتلقى عرضًا صينيًا جديدًا

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت شبكة توك سبورت عن تلقي وست هام يونايتد عرضًا جديدًا من قبل فريق صيني غير معروف، في محاولة جديدة لضم المهاجم ماركو أرناتوفيتش.

وكان شقيق اللاعب الذي يعمل وكيلًا له أيضًا، قد كشف مطلع هذا الشهر عن تلقيه عرضًا ماليًا كبيرًا لشراء اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، من فريق صيني، قبل أن ترفض إدارة نادي وست هام التفريط في اللاعب.

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وفقًا للتقارير الأخيرة، فأن الفريق الصيني تقدم بعرض جديد يقدر بـ 40 مليون جنيه إسترليني، للحصول على خدمات أرناتوفيتش في فترة الانتقالات الشتوية الحالية قبل نهاية شهر يناير.

وكان النجم النمساوي أرناتوفيتش قد أحرز سبعة أهداف وصنع هدفين في 16 مباراة في البريميرليج هذا الموسم.

يذكر أن وست هام يونايتد يحتل حاليًا المركز التاسع في جدول ترتيب فرق البريميرليج.