عرض رفضه ريال مدريد واللاعب .. ليفربول حاول ضم فالفيردي بمبلغ خيالي

ليفربول حاول إغراء ريال مدريد بالمال من أجل التعاقد مع فيديريكو فالفيردي.

حاول نادي ليفربول الإنجليزي تفجير مفاجأة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد تحركه المثير في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات للتعاقد مع الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي نجم وسط ريال مدريد الإسباني.

ليفربول تابع مدى تطور فالفيردي في السنوات الأخيرة، ومع رغبة "الريدز" في تدعيم صفوفه بلاعب وسط جديد خلال الصيف الماضي، فقد وجه أنظاره نحو فالفيردي.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن ليفربول قام بمحاولة جريئة للغاية في آخر يومين من فترة الانتقالات للتعاقد مع فالفيردي، وقدم عرضًا مذهلًا لريال مدريد من أجل إتمام الصفقة.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن ريال مدريد تلقى عرضًا من ليفربول بقيمة 100 مليون يورو من أجل بيع فالفيردي، لكن النادي الملكي رفض العرض على الفور.

ريال مدريد رفض التفكير في بيع فالفيردي، لأنه يرى استحالة التفريط فيه من الناحية الرياضية، خاصة بعد بيع البرازيلي كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد.

أما من جانب اللاعب، فلم يكن لديه أي مشكلة حتى في عدم الحديث مع ليفربول، نظرًا لأنه يعرف مكانته في ريال مدريد جيدًا، وأنه أحد أهم اللاعبين في الفريق، سواء في الهجوم أو خط الوسط.

عقد فالفيردي مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2027، وتصل قيمة الشرط الجزائي في العقد إلى مليار يورو، مثلما هو الحال مع أبرز نجوم النادي الملكي.

ومع رفض ريال مدريد للتخلي عن فالفيردي، تحرك ليفربول وتعاقد مع البرازيلي أرتور ميلو لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2022-23.