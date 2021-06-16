عرض خليجي لخطف بيتروس .. والنصر يضع شروطه

هل يرحل بيتروس عن النصر؟

أكدت تقارير صحفية، على أن البرازيلي بيتروس ماتيوس لاعب وسط نادي النصر، تلقى عرضًا من أحد الأندية الخليجية، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد بيتروس واحدًا من العناصر الأساسية بصفوف نادي النصر، حيث يعتمد عليه بشكل أساسي المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، المدير الفني للفريق الأصفر.

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وأشار الإعلامي طارق سعد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن النادي الخليجي يريد شراء السنة الأخيرة من عقد بيتروس لاعب النصر.

وكتب سعد عبر حسابه تغريدة جاء فيها: "نادي خليجي يرغب في شراء السنة الأخيرة من عقد البرازيلي بيتروس لاعب النصر، وبحسب مصادري لن يفرط النصر في بيتروس، إلا في حال نجاح التعاقد مع محور أفضل منه".

وانضم بيتروس إلى صفوف نادي النصر في صيف 2018 قادمًا من نادي ساو باولو البرازيلي، ليصبح واحدًا من العناصر الأساسي بصفوف الفريق.

يذكر أن بيتروس كان قريبًا من الرحيل عن صفوف نادي النصر قبل بداية الموسم الحالي، ولكن تم الاستقرار على استمراره، ليقدم موسمًا رائعًا ويصبح أفضل عناصر الفريق.