عرض النصر لوليد عبد الله .. اعتزل ولن نتخلى عنك!

كشفت صحيفة اليوم السعودية عن عرض جيد تقدمت به إدارة النصر لحارس مرمى الفريق وليد عبد الله يُواصل من خلاله ارتباطه بالنادي لكن خارج الملعب.

اللاعب صاحب الـ36 عامًا عاد للعب أساسيًا مع النصر بعد رحيل براد جونز عن الفريق صيف 2020، ولكنه لم يُقدم الأداء المأمول ولذا يسعى النادي للتعاقد مع حارس مرمى جديد خلال سوق الانتقالات القادم.

اقرأ أيضًا | ليس النصر .. الصرامي: شئنا أم أبينا .. هذا النادي هو كبير أندية الوطن

الميدان الرياضي، القسم الرياضي لصحيفة اليوم، أوضح أن إدارة مسلي آل معمر عرضت على وليد عبد الله اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري وتعيينه في منصب إداري ضمن الجهاز الفني للفريق الأول الموسم القادم.

ولم تكشف الصحيفة عن موقف اللاعب من العرض النصراوي، خاصة أن عقده ينتهي صيف 2023، ويبدو أن رفضه سيعني إما فسخ عقده سواء بالتراضي أو من جانب النادي أو جلوسه على مقاعد البدلاء الموسم القادم.

يُشار إلى أن وليد عبد الله لعب 17 مباراة هذا الموسم في الدوري السعودي استقبل خلالها 18 هدفًا ولم يحافظ على نظافة مرماه سوى في 6 مباريات، وقد جلس بديلًا في المباريات الثلاثة الأخيرة لزميله أمين بخاري الذي لعب أساسيًا.