عرض إيطالي يغازل جيوفينكو للرحيل عن الهلال في الصيف

جيوفينكو هدف للكثير من الأندية خلال الفترة الماضية

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي مونزا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، يسعى للتعاقد مع سيباستيان جيوفينكو نجم الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعد جيوفينكو من نجوم الدوري السعودي في الوقت الحالي، لما يقدمه رفقة الهلال خلال البطولات المحلية أو الآسيوية.

ووفقًا لما نشرته شبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الجمعة، أن اللاعب دخل حسابات لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ليبدأ معهم في الموسم الجديد.

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وأشارت الشبكة إلى أن النادي يجهز عرضًا مغريًا للنادي خلال الفترة الحالية، لتقديمه لإدارة الهلال من أجل خطف جيوفينكو خلال الصيف.

ولم يكن مونزا خلال الفترة الماضية هو النادي الوحيد المهتم بضم جيوفينكو حيث حاول نادي ساسوولو وبارما ضم اللاعب مؤخرًا أيضًا.

ويمتلك الهلال الكثير من اللاعبين المحترفين، ذو إمكانيات كبيرة على رأسهم جيوفينكو وجوميس وكاريلو، جعلته يقترب من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.