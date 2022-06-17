عربي جديد في الدوري الإنجليزي .. هل يُفرط إشبيلية بنجمه؟

المفاوضات متقدمة والنادي الإسباني حدد السعر

يبدو أن عدد اللاعبين العرب الناشطين في الدوري الإنجليزي الممتاز سيزداد خلال الموسم القادم، حيث ارتبط أكثر من لاعب عربي بالانضمام لأحد الأندية الإنجليزية خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، وآخرهم نجم إشبيلية الإسباني.

البريميرليج يضم العديد من النجوم العرب وعلى رأسهم ثنائي مانشستر سيتي وليفربول، رياض محرز ومحمد صلاح، ومن المتوقع أن يرحل عنه هذا الصيف المغربي رومان سايس حيث لم يُجدد عقده الذي سينتهي نهاية يونيو الجاري مع وولفرهامبتون.

من هو اللاعب العربي الجديد المرشح للعب في الدوري الإنجليزي؟

صحيفة آس الإسبانية كشفت عن إحياء وست هام اهتمامه بالتعاقد مع المغربي يوسف النصيري نجم هجوم إشبيلية، وذلك رغم الموسم الصعب الذي حظي به اللاعب في 2021-2022.

الصحيفة ذائعة الصيت أفادت أن إدارة النادي الأندلسي لم تعد تُمانع التخلي عن النصيري، خاصة بعد خروجه من حسابات التشكيل الأساسي للفريق الموسم الماضي بسبب تعرضه لعدة إصابات صعبة ومعقدة.

وأضافت أن النادي رغم ذلك الترحيب برحيل النصيري إلا أنه لن يُوافق سوى على العرض المناسب ماليًا والمتوافق مع السعر المحدد للاعب والبالغ 40 مليون يورو.

وست هام حاول ضم النصيري الصيف الماضي لكن عرضه المقدر بـ30 مليون يورو رُفض من جانب إشبيلية، ورغم إصابات اللاعب وموسمه الأقل من الطموحات إلا أن النادي مازال يضعه على رأس قائمة المرشحين لدعم هجومه الموسم القادم.

ويجد العرض الإنجليزي بحسب آس ترحيبًا من جانب اللاعب الذي يرغب الانتقال للدوري الإنجليزي للحفاظ على مكانه في المنتخب المغربي قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر خلال نوفمبر المقبل.

ماذا قدم النصيري في الموسم الماضي؟

صاحب الـ25 عامًا لم يلعب في الليجا الموسم الماضي سوى 23 مباراة منها 8 كبديل، وقد سجل 5 أهداف فقط وصنع هدفين.

قاريًا، لعب النصيري مباراتين في دوري أبطال أوروبا لم يترك خلالهما أي بصمة، فيما قدم تمريرة حاسمة واحدة خلال مبارياته الأربعة في الدوري الأوروبي.

اللاعب الذي ارتدى قميص إشبيلية في يناير 2020 قادمًا من ليجانيس سجل 35 هدفًا وصنع 3 خلال 107 مباراة خاضها مع الفريق في جميع البطولات داخل وخارج إسبانيا.

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