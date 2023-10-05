"عدوّ ميسي" يفتح النار ويشكك في أحقية برشلونة بالفوز على بورتو

تصريحات مثيرة من الحكم الجدلي

تحدث الحكم الإسباني المعتزل ماتيو لاهوز عن بعض القرارات التحكيمية التي اتخذها حكم لقاء بورتو وبرشلونة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وانتهت المباراة التي أدارها الإنجليزي أنتوني تايلور بفوز برشلونة بهدف نظيف سجله الإسباني فيران توريس في نهاية الشوط الأول ليحصد البلوجرانا 3 نقاط غالية في مشواره بالبطولة.

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وقال لاهوز في تصريحات أثناء تحليله للمباراة تحكيميًا على شاشة "موفيستار" عن لقطة مطالبة لاعبي بورتو بركلة جزاء على الفرنسي جول كوندي: "كوندي يخاطر. إذا صفر تايلور ركلة جزاء، فلا يوجد ما يمنع ذلك، ولكنها ليست ركلة جزاء حتمية".

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لكنه كان أكثر وضوحًا حيال ركلة الجزاء التي احتسبها تايلور ثم ألغاها، حيث قال: "لدي شكوك حول لمسة يد كانسيلو. لا أعرف إذا كانت لمسة يد سابقة من قبل أوستاكيو. في التسديدات المباشرة تكون الرؤية أوضح، لكن لمسة يد كانسيلو لابد أن تكون ضربة جزاء أو خطأ".

ويرتبط لاهوز بذكريات سيئة لدى مشجعي البلوجرانا، خصوصًا في لقاء إسبانيول الشهير، أو فيما يتعلق بسجاله ضد ليونيل ميسي أسطورة النادي الكتالوني في مباراة الأرجنتين وهولندا بكأس العالم 2022.