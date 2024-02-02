عدم اكتراث أم انتظار للمعجزة؟ مفاجآت في قائمة برشلونة لدوري أبطال أوروبا

هل يئس تشافي أم أصابته جرعة كبيرة من التفاؤل؟

قبل أن يخوض مباراته الهامة في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي، أعلن برشلونة قائمته التي تستعد لخوض المسابقة الأوروبية الأبرز لتشهد 3 إضافات رئيسة.

وتم تسجيل مهاجم الفريق البرازيلي المنضم حديثًا فيتور روكي، كما تم تسجيل كل من باو فيكتور وأوناي هيرنانديز على الرغم من عدم ظهورهما لأول مرة مع الفريق الأول للنادي.

كما تمت ترقية فيرمين لوبيز ولذلك سيتغير قميصه إلى الرقم 32 لأنه كان يلعب طيلة الفترة الماضية كونه أحد لاعبي الفريق "ب" للنادي الكتالوني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ليس فيرمين لوبيز فقط من تم تسجيله هذا الموسم ضمن الفريق الرديف، فعلى نفس المنوال تم تسجيل كل من لامين يامال ومارك كاسادو وباو كوبارسي إضافة إلى مارك جويو وهيكتور فورت.

الغريب بعض الشيء، كان استمرار كل من جافي وأليخاندرو بالدي ضمن القائمة، رغم أنهما يغيبان حتى نهاية الموسم بفعل الإصابة.

في الحالات الاعتيادية يكون من الأجدى تسجيل 3 لاعبين آخرين ولو من تحت السن كي يتمكنوا من خوض المنافسات بدلًا للاعبين المصابين، لكن في حالة فريق برشلونة، لا تتوفر العديد من الخيارات للمدرب تشافي هيرنانديز، إلا أنه يأمل في حدوث معجزة تقود الفريق إلى المحطات الأخيرة في البطولة وقد يكون هناك تعافٍ سريع من أحد نجومه.